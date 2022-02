Alertan por acosador en Cuauhtémoc

Cuauhtémoc, Chih.- A través de redes sociales y directamente a la Policía Municipal, fue denunciado un acosador en frente del estacionamiento del centro comercial Al Súper Manzaneros, ubicado en la colonia Benito Juárez. Fuentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal informaron que en la última semana se han presentado tres denuncias de acoso y se sospecha que en al menos dos es la misma persona.

Los hechos más recientes se presentaron la noche de ayer, cuando de acuerdo a relatos de una mujer joven, cuya identidad se protege, denunció que fue víctima de acoso.

En un mensaje en redes la víctima escribió: "Niñas tengan mucho cuidado, enfrente del centro comercial manzaneros me acaba de pasar algo horrible, que no quiero que les pase, llegué y me estacioné y ese tipo se quiso subir a mi carro, no supe que hacer y alcance a cerrar con seguro, no supe que hacer en el momento y comencé a grabarlo para ver si el veía a que lo grababa y se iba, pero no, me decía cosas, se fue corriendo para Alsuper y eso porque llegó un amigo si no no se que hubiera pasado. neta neta niñas tengan mucho cuidado”.

La información fue confirmada por la Policía Municipal, instancia que indicó que se originó una movilización para ubicar al sujeto, pero no fue posible detenerlo, por lo que continúan con las investigaciones.

Información de la Policía indica que se han presentado varias denuncias de acoso callejero, tres en la última semana, una en la colonia a Vista Hermosa, en donde reportaron a un hombre que se desnudó; un segundo caso en los alrededores de la Agustín Melgar y Ocampo y la última en la Benito Juárez, en donde un sujeto acosó a una joven y además se masturbó.