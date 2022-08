Alertan por casos de rinofaringitis

Delicias.- El Sector Salud alertó a la población por la rinofaringitis, la cual ataca principalmente a personas con inmunidad baja, que sufren cambios bruscos de temperatura y padecen de alergias. La cual se presenta en temporadas de humedad.

“Es muy común en temporadas donde amanece fresco y después hace calor. La rinofaringitis es una enfermedad que si no es aguda no necesita tratamiento, basta con reposo y líquidos. Si no pues ocupa tratamiento asintomático, se suministra antibiótico a menos de que se presente temperatura”, explicó Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal. Los síntomas son dolor de garganta, congestión nasal, secreción nasal, malestar general (en raras ocasiones) y temperatura.