Alertan por inicio de temporada de bichos en interiores

El Diario

Hidalgo del Parral.- Ciempiés, alacranes, arañas y tarántulas son algunos de los animales endémicos que han aparecido recientemente en algunos de los hogares, proceso de la misma naturaleza que cada año sucede en esta temporada de otoño para el periodo de hibernación.

Aunque muchas personas que han sido sorprendidas por estos animales, creen que se trata de alguna plaga generada, realmente detrás de esa peculiar visita se esconde una preparación para el invierno que se avecina, informó el veterinario de la Jurisdicción Sanitaria José Domínguez.

“Los animales endémicos son aquellos auténticos de la región, es decir no vienen de otras partes a establecerse; son animales que durante todo el año trabajan para sobrevivir, alimentarse, crecer y multiplicarse”, expresó.

“Cuando se acerca el invierno ahorita que estamos en otoño, prevén que va a haber un periodo largo en el que no van a salir a cazar, entonces empiezan a sobrealimentarse o a cazar y acumular alimentos para el periodo que viene en el que no tendrán la libertad de salir”, añadió.

Aunque es verdad que tanto el ciempiés, como el alacrán, las arañas y la tarántula, tienen la posibilidad de morder o picar y poseer veneno, vale la pena resaltar que no todos son mortales.

Generalmente buscan refugiarse debajo de las piedras o en cosas que no se utilizan para no ser vistos, sin embargo, en caso de toparse con alguno de ellos lo más recomendable es contactar con algún control de plagas.

“El hecho de ver a un insecto, no quiere decir que se esté haciendo plaga, o el hecho de que vea una araña no siempre significa que sea mortal, no se trata de matar por matar”, dijo

Recomendó que también es muy importante que la ciudadanía se preocupe por mantener los patios lo más limpio posible, evitar los recipientes y utensilios que no utilicen y que llevan años en un solo lugar.