Alertas de viaje ahuyentan a turistas

Archivo / El Diario / Situación no es exclusiva de esta frontera, manifiestan empresarios

Las alertas de viaje a esta ciudad, debido al incremento en la cantidad de homicidios dolosos con la que terminó enero, preocupa al sector turístico y ya mostró una disminución en la ocupación hotelera.

De acuerdo con el archivo periodístico, enero de 2024 terminó con 122 homicidios dolosos, cifra que no se registraba desde agosto de 2022.

“Sin lugar a dudas sí hay una afectación, nosotros desde el rubro en que estamos trabajando y cuando vamos ya hacemos las solicitudes de sede, la pregunta obligada es en cuanto a la seguridad y pues yo respondo que ahorita qué destino no adolece de la misma situación, lo que pasa es que a Juárez se le quedó ya un estigma y no obstante no tapamos el sol con un dedo y reconocemos las estadísticas, pero en cuanto al ramo turístico se refiere hemos tenido saldos blancos”, dijo Cinthia Almanza, coordinadora del Buró de Convenciones de Ciudad Juárez.

Roberto Ocón Baquier, representante de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en la Zona Norte, dijo que en enero la ocupación hotelera en Juárez fue de poco más del 50 por ciento, y en febrero incrementó al 67 por ciento.

“La maquiladora yo creo que ha bajado las visitas por la situación que estamos viviendo de inseguridad, de violencia, y por otro lado, los corporativos planean sus visitas de trabajo para después del primer mes del año”, comentó.

Almanza añadió que la baja ocupación hotelera ocurre en todos los destinos, ya que en el primer mes del año es común que los corporativos realicen planeaciones y capacitan a los nuevos ejecutivos.

“Toda la cadena de valor en cuanto a infraestructura turística se refiere ha reportado saldos blancos, incluso hemos ya atendido en el mes de febrero eventos deportivos y este mes vamos a celebrar una asociación dental, en mayo de ginecología y así sucesivamente seguimos trabajando”, enfatizó.

