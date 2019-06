Alfredo Lozoya demuestra la legalidad de la adquisición de terreno

Parral.- Para acabar con las especulaciones que han surgido respecto a la legalidad de la compra de los terrenos donde se construye el fraccionamiento “La Fortuna”, el presidente municipal de Parral se acompañó de medios y mostró el procedimiento que se siguió ante el Registro Público para la compra de la superficie.

Juan Adrián Plancarte, titular de la dependencia, atendió personalmente a la comitiva encabezada por el alcalde Alfredo Lozoya, quien pidió se mostrara a los medios de comunicación el registro de la propiedad adquirida por el Municipio, para edificar viviendas de interés social para grupos vulnerables. Con total apertura describió el procedimiento básico para un registro de propiedad, lo cual refiere a que el dueño tenga registrada a su nombre la propiedad, que en este caso particular, correspondió a los señores, Alejandro Chávez Rico, María Valdez Córdoba e Ivana Jurado.

En dicho punto, Lozoya Santillán, reiteró que el Municipio cumplió con el procedimiento legal, se verificó quién era el dueño, luego se le compró mediante una operación ante notaría y finalmente poniendo la propiedad a nombre del Municipio, en estricto apego a la Ley.

Cuestionado respecto a la posibilidad de comprar una superficie mayor, el Alcalde, fue claro y señaló; “nosotros no necesitamos que nos regalen nada, porque no nos robamos nada, se cumplió el procedimiento de ley y sí los vecinos de La Fortuna, registrados aquí mismo, nos quieren vender se hará lo propio”.

Plancarte especificó ante los medios que lo no registrado ante la oficina a su cargo, legalmente no existe, mientras que de surgir una tercera persona que se dice dueño de un predio o finca, se tiene que seguir un procedimiento legal ante un juez.