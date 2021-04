Alistan morenistas acciones contra candidaturas externas

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad Juárez— Inconformes con la designación de candidaturas a personajes que no son del partido, militantes y delegados locales de Morena alistan una serie de acciones contra el Comité Ejecutivo Nacional, desde impugnaciones hasta desplegados, informó la dirigencia municipal.

Durante la tarde del jueves pasado estuvieron reunidos en las instalaciones del comité local para analizar las inconformidades expuestas por las bases morenistas, apoyadas en que se entregaron candidaturas al exindependiente Armando Cabada, al expriista Daniel Murguía, a la expanista María Antonieta Pérez Reyes y a la abogada Susana Prieto, entre otros.

“Estas designaciones se hicieron desde el CEN, desde el Comité Nacional de Elecciones, y se dejó totalmente fuera a la militancia, a los delegados que estatutariamente son los que deben definir”, dijo Luz Elia Marín Rentería, líder en Juárez de Morena.

Aunque de manera oficial la dirigencia nacional de Morena no ha proporcionado la lista de candidaturas a diputaciones federales, sobresale el apellido Cabada como candidato a diputado plurinominal en la posición número tres, mientras que Prieto aparece en la seis, y Murguía como abanderado por el distrito federal 01. Anteriormente se dio a conocer que Pérez Reyes buscará el 10 local.

Ayer, Citlali Hernández, titular del CNE, no respondió llamadas ni mensajes de El Diario para conocer el listado oficial de las candidaturas a diputaciones federales, cuyas campañas arrancan mañana domingo 4 de abril.

“Generamos una catarsis, hemos recibido mensajes y llamadas de la militancia y de los simpatizantes por estas designaciones que van en contra de los principios e incluso estatutariamente”, dijo Marín Rentería, y agregó que ya era necesario: “ya no podíamos evadir las cosas, teníamos que darles la oportunidad de expresar y sacar esa molestia”.

“Analizamos cómo llegamos a este punto, y tenemos que reconocer que el partido fue abandonado, que el hecho de crear tanta división fue una estrategia que decimos que fue usada para hacer llegar estos nuevos perfiles al partido”, señaló.

Refirió estos señalamientos tanto al CNE como a los delegados nacional y estatal de Morena.

“Se definieron cuatro propuestas que la misma militancia va a llevar a cabo, como la conformación de un comité de defensa cuyo nombre todavía no se define, impugnar, publicar desplegados a nivel nacional y crear una comisión que vaya a México a manifestar las inconformidades”, adelantó.

Apuntó que el comité municipal es imparcial, pero tiene la obligación de abrazar estas situaciones y darles la oportunidad de manifestar lo que sea necesario. Dijo que también se contempla incluso modificar los estatutos, revisando primero cómo fue que se coló esta parte de neomorenistas.

Finalmente aclaró que “han sido muchas críticas hacia el comité municipal y distintos perfiles acusándolos de ser cómplices o no tener actitud digna para defender a la militancia. Pero yo sí quiero expresar que esto no es verdad, que son decisiones en las que nosotros no tenemos ninguna injerencia, todo esto viene desde la cúpula”.

“También tenemos que entender que es un partido centralista y todo se decide desde allá, son estrategias que pretenden llevar el triunfo a Morena y si son equivocadas o no, ya el tiempo lo dirá”.

