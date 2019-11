Alta Motriz Chihuahua se corona como la primera agencia RAM que vendió más pickups en México

La agencia de automóviles Alta Motriz ganó, por segundo año consecutivo, el primer lugar en ventas de vehículos pick-up RAM en todo México. El premio fue entregado por el propio director de las marcas RAM y Jeep, Rafael Paz, quien lanzó un mensaje a los vendedores y clientes chihuahuenses de agradecimiento, así como de compromiso por ofrecerles el mejor vehículo de trabajo, para una sociedad de trabajo.

“En RAM creemos que el respeto se gana. El respeto se gana trabajando duro y ustedes que trabajan todos los días en Alta Motriz se han ganado todo nuestro respeto a nivel nacional. En Chihuahua se encuentran los mejores vendedores de México”, fue el mensaje del director a los agentes de ventas.

Este galardón se suma al que la agencia obtuvo el año pasado cuando por primera vez se entregó este premio a la mejor distribuidora en ventas a nivel nacional donde existen 170 puntos de venta distribuidos por todo el país y del cual Chihuahua sobresalió de entre todos.

RAM que se volvió una marca independiente en 2009 luego de su éxito de ventas y como líderes en vehículos de uso rudo es también una de las más seguras nombrada en el Top Safety Pick+2019, que es la máxima calificación otorgada por el Insurance Institute for Highway Safety, organización norteamericana dedicada a la reducción de muertes y daños materiales en accidentes de tránsito. Asimismo su línea 1500 fue reconocida como la Motor Trend Pickup of the Year.

Así pues por dos años consecutivos Chihuahua es a nivel nacional el estado que más vende RAM´s pickup, e incluso el directivo mencionó que se trata incluso de vehículos en ocasiones de más de un millón de pesos que los chihuahuenses prefieren por su efectividad y durabilidad al ser una sociedad cimentada en el esfuerzo, la tecnología y sofisticación en los vehículos.