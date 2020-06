Alza en contagios no reduce aglomeración en calles de Parral

Hidalgo del Parral.- Ni los 84 casos acumulados de contagios confirmados de COVID-19, que a la fecha se han registrado en la ciudad, ni las 3 defunciones por la misma causa son suficientes para que la ciudadanía reduzca las actividades limitando las salidas a la calle y es que en las principales arterias de la ciudad se aprecian abarrotadas de gente que camina en diferentes direcciones como si no existiera absolutamente ningún riesgo.

“Definitivamente el parteaguas del primero de junio creo que se mal entendió en muchos sentidos en la población; la indicación de aterrizar el término de la sana distancia y reactivar algunas actividades de la economía llevó consigo reactivar otras (…) pero al reactivar este tipo de situación creo que la gente mal entendió”, advirtió la subdirectora de medicina preventiva de la secretaria de salud en el estado Leticia Ruiz.

La reactivación económica se hizo, no porque la pandemia este controlada, o mucho menos vaya en descenso, sino por la necesidad que reactivar la economía en el estado, pero los contagios siguen en aumento, las defunciones continúan y eso es porque no hemos guardado como tal el estar en casa, sostuvo.

En un recorrido por algunos de los principales sitios en el centro de la ciudad se observó que hay desde mujeres de distintas edades incluso embarazadas, así como personas de la tercera edad y muchos niños en compañía de sus familiares que deambulan por los distintos establecimientos emplazados en la zona centro realizando sus actividades de la manera más normal.

Algunos con evidente prisa mientras que otros se toman el tiempo suficiente para descansar en las plazas públicas, afuera de los bancos el panorama no ha cambiado, la gente espera, aunque bajo la sombra, su turno para poder cobrar o realizar algún trámite.

Lo mismo se observa en paradas del transporte público donde hay mucha gente esperando las unidades que los lleven a sus respectivos destinos, además pese a la sugerencia de las autoridades de gobierno municipal de evitar sobre cupo y, se observa que en varias unidades llevan bastante pasaje.

La mayoría de negocios se reactivaron y los ciudadanos no dejaron pasar la oportunidad para ir de compras o distraerse un rato, aunque, al menos en los supermercados se ha destinado una sola área de ingreso y una de salida supervisando que sólo entre uno por familia y lleven cubre boca.

La funcionaria manifestó que, por ello, el exhortó a la población es a tomar conciencia de lo grave de la situación que se vive y el riesgo que persiste, pues resaltó el incremento de contagios registrados en los últimos días ha quedado claramente relacionado con la movilidad que se observa por lo que se prevé un incremento de contagios.

“Creo que lo que hace más falta es la conciencia de la gente en no salir; si la gente tiene que ir a comprar lago que lo haga, pero que no se quede en las calles (…) el escenario no es prometedor tenemos un aumento importante de infecciones”.