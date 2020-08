Alzan mujeres la voz por defensa del agua

Delicias.- “Viva México, Viva Chihuahua, Viva México”, con estas frases y cantando el Himno Nacional y el de Chihuahua, fue como inició la manifestación pacífica por la defensa del agua convocada por esposas de agricultores y miembros de más de 20 mil familias originarias de la región centro sur del estado.

Se convocó a la ciudadanía en general ayer a las 6 de la tarde en el Gran Estadio Delicias, cientos de ciudadanos acudieron a la convocatoria, familias completas con sus hijos en brazos, incluso personas de la tercera edad con dificultad para caminar llegaron hasta el recinto deportivo.

Exigen detener la extracción en presas

La finalidad principal fue tomarse una foto aérea (dron) y evidenciar que no son unos cuantos los que defienden el agua de las presas.

Alexa Jiménez, líder del movimiento Frente Nacional Anti AMLO (Frena) en Delicias, fue la primera en dirigirse a los presentes, “Cada vez somos más, en esta lucha cabemos todos, hombres y mujeres por igual”, dijo.

“Que el día de mañana, cuando nuestros hijos pregunten ¿Qué hicimos ante la injusticia? Podremos contestarles con orgullo que estuvimos al pie del cañón, no cometamos el error de pensar que esta es una lucha perdida, porque no hay más lucha perdida que la que no se hace”, agregó.

Por otra parte Salvador Alcántar Ortega, dijo que este es el inicio de una larga lucha, queremos cumplir con el Tratado de Aguas Internacionales de 1944 de la misma forma como se ha hecho los últimos 75 años, pues nunca se había entregado agua en estas fechas y siempre se había cumplido al 24 de octubre de cada quinquenio.

“Señor presidente escúchenos, queremos que se cierren las válvulas de las presas, por que estamos viendo que se nos va la vida con esos volúmenes que se están escapando, si estas no se cierran estos días, se devastará igual que la presa Luis L. León (El Granero), si no se presentan lluvias quedaremos igual”.

“Queremos que se retire la Guardia Nacional de la presa Francisco I. Madero, no somos delincuentes, somos productores agrícolas, queremos que Javier Corral sea el porta voz de la defensa del agua, él debería encabezar esta lucha”, recalcó Alcántar.

El grupo de esposas de agricultores y miembros de más de 20 mil familias, fijaron su postura al decir: “Pedimos a la autoridad se nos respeten nuestros derechos, deteniendo la extracción que se está realizando en las presas para el supuesto pago del Tratado de 1944, apoyamos totalmente a nuestros agricultores de la región centro sur de Chihuahua”.

Ante estas palabras, los asistentes manifestaron su apoyo con aplausos, para luego reunirse en el exterior del Gran Estadio y tomarse la foto aérea, como evidencia de su apoyo a la defensa del agua de las presas de Chihuahua, finalmente realizaron un recorrido en caravana por diferentes calles de la ciudad.