Amaga Carlos Tena por Plan Estatal de Inversión

Chihuahua.- Carlos Tena, alcalde de Cuauhtémoc, este mediodía en el Palacio de Gobierno que hará una exigencia para buscar que se tome en cuenta los planteamientos del municipio en lo que respecta al Plan de Inversión Estatal.

Indicó que la region de Cuauhtémoc no ha tenido el apoyo que necesita para su desarrollo a pesar de que esta región aporta el 6 por ciento del Producto Interno del Estado.

Expuso que el Plan Estatal fue diseñado al antojo del Gobierno Estatal y con un claro sesgo político con miras a las próximas elecciones.

Expuso que ha sabido a que en varios municipios existe la inconformidad porque no fueron escuchados las peticiones de las administraciones por lo que se tiene que replantear los proyectos.

Añadió que junto con empresarios pedirán que se escuchen los señalamientos, ya que hay propuestas de la iniciativa privada pague una parte de varios proyectos. En caso de no ser escuchados se irán a la controversia constitucional.