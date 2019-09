Amenaza de ataque armado en la UACJ provoca temor

Ciudad Juárez— A través de un mensaje que se ha compartido en redes sociales, en el que se advierte de una agresión a mano armada en el Instituto de Ciencias Biomédicas, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), alumnas y alumnos manifestaron su temor a un ataque.

La fotografía de un hombre que porta un arma de fuego y viste una camisola azul verde, similar al uniforme que emplean alumnos de este instituto, contiene dos textos y en uno advierte “icb (sic) no caigan mañana”.

“No sé si sea real o no, lamentablemente como están las cosas ya no sabemos si tomar en cuenta o no esa clase de mensaje, yo si tengo miedo”, dijo esta mañana a El Diario una alumna de Odontología.

El mensaje que se ha compartido entre la comunidad estudiantil no provocó suspensión de actividades, según se confirmó esta mañana. Sin embargo, estudiantes y padres de familia han solicitado la intervención de las autoridades preventivas y la Policía Cibernética de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El mensaje y la imagen del hombre armado, de quién se desconoce la identidad, también ha sido reportado a Facebook por las y los alumnos ”por inapropiado” e “incitar la violencia”.

Hace unos minutos el colectivo Uni Unida compartió la advertencia en sus redes sociales.

“Nos acaba de llegar esto a mensajes. Más vale prevenir, que lamentar aunque sepamos que estás cosas no son juego”.

“Por favor #COMPARTAN y si tienen amigos en #ICB hagan llegar el aviso. #LuzyFuerza”, pidieron.

De momento la Rectoría de la UACJ no ha emitido algún pronunciamiento al respecto, por lo que se está en espera de información oficial a través del área de Comunicación Universitaria.