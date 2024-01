Amenaza de muerte a periodista para que desaloje vivienda

Nuevo Casas Grandes.- El periodista independiente, José Cruz Pérez Rucobo, denunció ante este medio que hombres presuntamente armados se presentaron esta noche en la vivienda que renta para amenazarlo de muerte, presionándolo para que "en dos días' deje la casa.

El afectado indicó que de inmediato llamó al número de emergencia 911, pero a más de una hora del reporte, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) que están a cargo de la seguridad de Nuevo Casas Grandes, no han acudido al llamado de auxilio ante posibles hombres armados.

Los hombres dijo, extremadamente agresivos y que hacían señas de querer sacar un arma de fuego mientras lo amenazaban, dijeron ir de parte de Miguel Ángel Hernández Velázquez, advirtiéndole que si no se salía de esa casa que se iba a atener a las consecuencias.

"Primero me habló esta persona que vive actualmente en Estados Unidos, diciéndome sin más que me tenía que salir de la casa así nomás, y aunque le dije que debía esperar porque no tengo a dónde ir, dijo que no le importaba y que desocupara su casa", indicó Pérez Rucobo.

El periodista que escribe para algunos sitios digitales, señaló que a su negocio en colonia Dublán ya había ido un empleado de Miguel Ángel Hernández y le advirtió de mala manera que desocupara esa casa en colonia Nogaleras, al poniente de la ciudad.

Sin embargo, fue hoy a las 9:15 de la noche cuando dos hombres de manera agresiva llegaron gritándole y golpeando la entrada de la puerta, amenazándolo a través de la ventana que tiene que dejar esa vivienda en dos días, por lo que el periodista buscará los canales para denunciar este hecho y que se investigue el caso de amenazas contra él y su familia.