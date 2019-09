Amenaza el CECyTECH con irse a paro por no asegurarles el aguinaldo

Chihuahua.-Jesús Alonso Cuevas Salcido, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua, dio a conocer que será el día de mañana cuando podrían irse a paro nacional, esto en exigencia a que se les reconozca el aguinaldo para este año.

“Son alrededor de 9 mil millones de pesos que se les debe a la subsecretaría para los organismos públicos descentralizados, para el CECyTECH son alrededor de mil millones de pesos, contemplando aguinaldo, estímulos y retroactivos “, dijo Jesús Cuevas.

Cuevas Salcido, detalló que esta convocatoria será a nivel nacional, donde a través de la lucha de los sindicatos desde el principio del año han buscado el reconocimiento del aguinaldo.

Asimismo, lamentó que este derecho no lo tengan asegurado, pues pese a que desde el mes de marzo han efectuado movilizaciones, no hay seguridad que para el mes de diciembre los empleados del CECyTECH gozan de este derecho, incluso pese al apoyo que han buscado tener por parte de la cámara de diputados.

Del mismo modo, reprobaron que el estímulo para el aguinaldo no esté presupuestado, este pese a que ya era tiempo que las autoridades competentes hicieran lo propio para que a principios de diciembre pudieran recibir lo que les corresponde.

Finalmente, Jesús Cuevas aseguró que lo menos que ellos quieren es afectar la vida estudiantil de los jóvenes que pertenecen al CECyTECH.