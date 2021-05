Amenaza Estado la elección con semáforo rojo

Tomada de internet

Ciudad Juárez.- Al no poder contener a los candidatos que incumplen con las restricciones del semáforo naranja, autoridades estatales advirtieron con más ‘supercierres’ si los contagios de Covid-19 se siguen incrementando de cara a las elecciones del 6 de junio.

En un conversatorio, representantes del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud y del Instituto Estatal Electoral (IEE) pidieron ayer a los chihuahuenses denunciar a los actores políticos que hagan congregaciones masivas de proselitismo.

Sin embargo, al no tener capacidad para multarlos, el secretario de Salud, Eduardo Fernández Herrera, dijo que los sancionados serán los salones de eventos y restaurantes que permitan que se superen los aforos; y aunque podría haber inconformidad del sector comercial, también habría otro ‘supercierre’.

Agregó que la paralización de las actividades comerciales de los dos pasados fines de semana podría relajar el comportamiento al alza que llevan los contagios de coronavirus, para el día de la jornada electoral.

Sin embargo, apuntó que el desacato de los candidatos representa una seria amenaza “de que el mal se pueda descomponer si no hay un control adecuado de los protocolos para los eventos masivos y dentro de los salones de eventos”.

Dijo que como autoridad es imposible sancionar a los candidatos y partidos políticos que incumplen con las normas, y lo que se puede hacer es que los ciudadanos denuncien al 911 para que, como pasa en las fiestas en domicilios particulares, la Policía llegue y disuelva las reuniones.

“Hay disposiciones como la del cubrebocas, que tienen una sanción, pero la sanción al candidato o la sanción a la candidata por no cumplir, por tener más gente de la que debiera, o no tener la sana distancia, es complicado porque no sabemos quién está incumpliendo”, dijo, y luego admitió que tampoco se puede actuar para ser “cuidadosos”.

“Tenemos que ser cuidadosos de no actuar a favor o en contra de un candidato o el partido”, expresó.

Indicó que los candidatos no pueden juntar personas en plazas públicas, y si salen a pedir el voto casa por casa deben hacerlo únicamente con dos o tres acompañantes.

En el caso de eventos en restaurantes o salones de eventos, el aforo no puede superar el 30 por ciento con máximo de cien personas, sin venta de alcohol, sin regalos ni alimentos.

“Insistir en que apoyen para denunciar a candidatos que no cumplan, que pongan antes que la salud sus intereses partidarios. Es comprensible que así lo quieran hacer, pero tienen que tomar en cuenta que lo primero es la salud y la vida”, expresó.

