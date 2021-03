Amenazan con cerrar puentes por obras en Juárez

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Vecinos y encargados de negocios ubicados sobre la avenida 16 de Septiembre dijeron estar analizando medidas de presión para obtener respuesta a sus inquietudes sobre las obras del sistema de transporte BRT-2 iniciadas y suspendidas en esa arteria, en el tramo ubicado entre la avenida De las Américas y la calle Ecuador.

“Puedo mencionar dos: una de ellas es que alguien pernocte ahí, en una huelga directa. La otra es que se van a ir a cerrar los puentes internacionales”, dijo José Luis Olivas, gerente de un restaurante en la zona y quien señaló buscar conocer al menos el plazo previsto para la conclusión de los trabajos, a cargo del Gobierno del Estado.

“Lo que pasa es que la ciudadanía estamos cansados de tantas tonterías, ahorita todo mundo se deslindó, todo mundo va por su hueso político y nosotros nos vamos a quedar aquí”, agregó Olivas.

En un recorrido, él y otros entrevistados informaron que, el pasado miércoles por la tarde, participaron en una reunión de vecinos y comerciantes en uno de los locales para analizar el tipo de acciones citadas debido a que hay afectaciones actuales y oposición a las obras ante la previsión de congestión del tráfico.

Esto, señalaron, por las dimensiones de la vialidad en esa parte, donde inicia la reducción de lo que fueron ocho a cuatro carriles que, se proyecta, alberguen la circulación en dos sentidos del nuevo sistema de transporte público.

“Nosotros aquí con la terraza, las personas que vienen aquí a eventos, van a batallar para estacionarse, y son eventos que ya tenemos agendados desde al año pasado”, dijo la encargada de un local con jardín para reuniones sociales ubicado sobre la acera sur de la 16 de Septiembre, cerrada al acceso por las obras, que dejaron sólo el carril del extremo norte abierto a la circulación.

“Ya no vienen a ver al jardín porque no hay dónde estacionarse, desde que cerraron”, agregó la entrevistada en el local identificado como sede del encuentro del miércoles y que pidió no citar su nombre.

El Gobierno municipal reportó esta semana que, luego de un mes del inicio de la excavación para la obra del BRT-2 en el mencionado tramo de la avenida 16 de Septiembre, los trabajos se detuvieron debido a que la constructora declinó el contrato.

“El bloqueo de carriles estaba contemplado a partir del 1 de marzo, sin embargo, ha sido pospuesto debido a que la constructora responsable de la obra señaló que una tubería de agua con más de 50 años de antigüedad se encontraba más arriba de lo indicado, por lo que se corría el riesgo de dañarla al momento de ingresar maquinaria pesada, obligando a suspender los trabajos”, informó este medio.

