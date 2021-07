AMLO anuncia visita a Chihuahua

Ciudad de México.- La próxima semana vamos a realizar un recorrido por Veracruz y posteriormente vamos a estar en Chihuahua, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador aunque no especificó la fecha.

Durante su conferencia mañanera desde el estado de Guerrero, López Obrador dijo que en los próximos días visitará el estado como parte de su gira presidencial y abundó que continuará recorriendo parte del país con eventos privados.

"Independientemente de la veda y de no hacer los actos abiertos, sí me entero de todo lo que está pasando y no necesito tener espías, la gente me informa, sé lo que está pasando en todo México”, recalcó.