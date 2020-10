Amplía IMSS NCG su capacidad hospitalaria 50 %

El Diario

Nuevo Casas Grandes.- El Hospital de subzona 22 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ampliará su capacidad hospitalaria para la atención especial de pacientes Covid-19, como parte de las alternativas que el sector Salud, proyecta para hacer frente a la pandemia.

Además, en colaboración con autoridades municipales, se “bombardeará” a la población con una campaña masiva de difusión y concientización enfocada a inhibir, en la medida de lo posible, la dispersión del virus.

La titular de la Quinta Jurisdicción Sanitaria, Alma Rosa Valles Martínez, señaló que como resultado de reuniones sostenidas al iniciar esta semana con el sector Salud privado y autoridades municipales, se establecieron diversas estrategias para hacer frente a la contingencia sanitaria

En este tenor, según el reporte de la Secretaría de Salud, en las últimas 48 horas, se ha “disparado” el número de contagios, a grado tal de registrarse 36 nuevos casos confirmados, y un total de 102 en lo que va de este mes.

Puntualizó que quedó claro que en la ciudad, se carece de infraestructura hospitalaria para atender a pacientes Covid-19, sin embargo, afirmó que el sector Salud privado,

“mostró su disposición a trabajar en conjunto por el bien de la población, que también los incluye a ellos”.

A su vez, el gobierno municipal, agregó, también se mostró sensible y firme en colaborar a través de una campaña intensa informativa y de concientización dirigida a toda la población, sobre la necesidad de no descuidar las medidas preventivas, como el uso del cubrebocas, la sana distancia y el no salir de casa, si ello no es indispensable.

En cuanto al Seguro Social, indicó Valles Martínez, dado que es el único centro hospitalario para la atención de pacientes Covid-19, ampliará el número de camas para el internamiento de personas contagiadas por la enfermedad.

“Al momento se cuenta con 10 camas, de las cuales nueve en estos momentos están ocupadas, por lo que se llevan a cabo las tareas necesarias de adecuación para al menos disponer de al menos unas seis camas más”, señaló Valles Martínez.

Aún y cuando la titular de la Quinta Jurisdicción Sanitaria, calificó la situación que se vive actualmente debido a la pandemia como “difícil”, exhortó a la población a no caer en pánico, actuar con la mente fría y no dejarse influir por información que no emana de una fuente oficial y autorizada para ello.

Finalmente insistió, en que la mejor y más efectiva manera de hacerle frente al Covid-19, es utilizar adecuadamente el cubrebocas, evitar las aglomeraciones y mantener la sana distancia en espacios públicos, y mantenerse en casa, si no existe alguna necesidad urgente para salir a la calle.

