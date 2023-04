Amplían investigación a todo el personal de INM

El Diario de Juárez El Diario de Juárez

Ciudad Juárez.— La agente de la Fiscalía General de la República (FGR) que encabezó el martes la acusación contra tres empleados del Instituto Nacional de Migración (INM) por el incendio del pasado 27 de marzo expuso en la audiencia de vinculación a proceso que el Ministerio Público federal investigaba a “todo el personal” de esa dependencia en Chihuahua.

Lo anterior, en el momento en el que se discutía la pertinencia de que el tribunal federal aceptara o no como prueba los interrogatorios a dos empleadas del INM adscritas a la estación de Janos –en el noroeste del estado–, por lo que, al admitirlos y ante las declarantes, el juez Juan José Chávez Montes advirtió que lo que dijeran podría ser usado en su contra.

Aun así, las dos empleadas decidieron dar testimonio como parte de la defensa de Cecilia R. T. –jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del INM y acusada por homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público derivados de la muerte de 40 personas en la estación de Juárez–, la cual se enfocó en afirmar que la señalada estaba adscrita sólo a Janos, sin relación con la instalación oficial incendiada en esta frontera.

“Es específicamente en Janos”, dijo una superior jerárquica de la acusada cuando la abogada particular le preguntó si conocía cuál era la adscripción del cargo de la acusada.

Este argumento, después de más de 10 horas de audiencia, fue validado por el juez al dictar la madrugada de ayer miércoles auto de libertad a Cecilia R. T., la única de los seis empleados del INM procesados hasta ayer por el incendio en la estación provisional que no ha sido vinculada a proceso por los 40 homicidios ahí registrados.

“No se me dio dato de prueba de que Cecilia está relacionada con Juárez, sino adscrita a Janos (…) No me probaron que estuviera de garante en Juárez”, dijo Chávez, que basó sus resolutivos en analizar si los tres empleados acusados tenían o no calidad de “garantes” en el inmueble gubernamental que terminó siniestrado con decenas de personas dentro, 40 fallecidas.

‘Dar agua de la llave no es suministrar recursos materiales’

El mismo juez dictó, en cambio, auto de vinculación a proceso por los mismos tres ilícitos –homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público– a otros dos empleados del INM: Juan Carlos M., coordinador del grupo Beta en Ciudad Juárez, y a Eduardo A. M., jefe de Recursos Materiales del INM en el estado, sobre quienes planteó –en grado de probabilidad– que incurrieron en omisiones del cumplimiento de sus obligaciones en la instalación siniestrada.

Sobre Juan Carlos M., expusieron los argumentos de Chávez a partir de lo expuesto por FGR, esta obligación deriva de su cargo como responsable de la Unidad Interna de Protección Civil de la estación quemada –posición que la defensa trató de controvertir–, mientras que de Eduardo A. M., dijo el juez, debía tener protocolos, saber dónde estaba la llave, vigilar la suficiencia de agua, comida y enseres de aseo.

Se habla de que había extintores pero no se encontraron, y el dictamen reveló que estaban bloqueados y más altos de lo que marca la norma, dijo el juez al dictar el auto.

“Pedir que les den agua de la llave no es suministrar recursos materiales”, agregó Chávez, en alusión al testimonio que obra en el expediente y que señala que esto habría dicho Eduardo A. M. cuando supo de los reclamos de falta de agua por parte de las personas detenidas bajo candado en la instalación.

Lo que motivó el motín fue la falta de agua, dijo también el juez.

Después de 12 horas de audiencia, cuando Chávez dictó los dos autos de vinculación y preguntó si alguno de los acusados quería tomar la palabra, Eduardo A. M. fue el único que hizo uso de ese derecho y, desde la silla detrás del escritorio de la parte defendida, usó su turno para decir que él tomaba agua de la llave, ante lo que el juez –que había dicho tener corta residencia en Juárez– respondió que él no lo haría.

‘Alojados, ¿con candados?’

La acusación de FGR y validada ayer por el tribunal en grado de probable indica que las omisiones de los imputados, como la falta de agua para beber, de alimentos suficientes y de enseres de aseo condujeron al motín y al inicio de la ignición, ésta atribuida a otro acusado, de nacionalidad venezolana y quien estaba detenido al momento del incendio.

El juez también hizo énfasis en la evidencia de falta de protocolos de protección civil, debido a que durante el incendio “pareciera que nadie sabía qué hacer; todo mundo corría de un lado a otro tratando de buscar las llaves”.

En ese contexto, Chávez mencionó también que, desde el siniestro en la estación de Tabasco –Tenosique, en 2020– se habían girado oficios en el INM para evitar el consumo de tabaco y presencia de cerillos y encendedores.

“La reacción del personal fue deficiente e ineficaz, ya que las protestas fueron ignoradas”, ya que Omar dice que Abel y Alan (los tres guardias privados) dijeron que desde el inicio del turno no había agua, de lo que se enteró a Eduardo (…) quien respondió que lo del papel lo buscaran en el área de limpieza y lo del agua la sacaran de la llave, planteó el juzgador, con base en la información de la indagatoria hecha por FGR.

Chávez insistió en que no era “posible que nadie supiera dónde estaba la llave” y cuestionó “¿por qué, si estaban alojados, estaban con candado?”, además de las violaciones al artículo 68 de la Ley de Migración, que establece que la presentación de personas de nacionalidad extranjera no deberá exceder de 36 horas a partir de su puesta a disposición.

Desecha juez argumentos

En su turno, la defensa de Juan Carlos M. se enfocó en señalar que el acta constitutiva de la Unidad Interna de Protección Civil que nombra a su representado como responsable de ese órgano vigilante de la seguridad en la estancia migratoria carece de firmas, además que el acusado declaró ante preguntas que su trabajo es de rescate de migrantes en zonas de riesgo.

Chávez, al pronunciarse al respecto, dijo que hay otros documentos en los que titulares del INM establecen que Juan Carlos M. tenía calidad de garante y responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, formada en diciembre de 2022.

A la defensa de Eduardo A. M., por su parte, el juez le negó –a petición de FGR– la presentación de al menos siete pruebas que buscaba desahogar, como oficios generados el 28 de marzo –un día después del incendio– sobre la existencia de extintores y un reporte de hechos del 27.

Sobre el primero, la FGR dijo que era posterior al incendio, carecía de sellos y lo firmaba el imputado, ante lo que la defensa respondió que era posterior porque había sido requerido para justificar el actuar. La FGR también se opuso a que se aceptara un documento firmado por el contralmirante Salvador González Guerrero –titular del INM en Chihuahua y también detenido–, entre otros.

Sobre un testimonio que sí fue admitido –de un perito en criminalística que habló de los videos que vio de la estancia, citando 16 cámaras y horas en las que se repartían alimentos con vasos de agua– el juez cuestionó la credibilidad de la pericial “ante el relato de partes” que escuchaban los reclamos de agua, además de que unos se comieron la comida de otros sin que hubiera quien pusiera cuidado, dijo.

Sobre Cecilia R. T., la FGR basó su acusación en afirmar que no había otro cargo de jefatura de departamento de Operación, Seguridad y Custodia del INM en el estado, y que por tanto le correspondían responsabilidades sobre la estancia en Juárez, lo que la defensora particular refutó con las entrevistas a las dos empleadas de aquella adscripción y documentos que indicaron que la función de la procesada era en Janos, lo que fue validado por el juez.

“Vengo en razón de mi compañera”, dijo una de los testigos, que refirió ser superior jerárquica de Cecilia R. T.

El juez, sin embargo, negó a la defensa particular de Cecilia R. T. el sobreseimiento, planteando que sólo encontraba que la FGR no había probado hasta ese momento la relación de la citada con la estación de Juárez.

La audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de esta frontera –sobre la avenida Tecnológico– inició el martes las 15:15 del martes y concluyó ayer a las 3:00 horas con el dictado del cierre de investigación para el próximo 21 de agosto.

Entonces, a petición de los abogados, el juez concedió a las familias de Juan Carlos M. y Eduardo A. M. acercarse a despedirse de los acusados, pero sin cruzar del área del público a la de las partes y sin contacto físico. “Te amamos”, le dijo la esposa a A. M. en medio del profuso llanto de sus dos hijas.

Con estas resoluciones, queda en cinco la cantidad de empleados del INM vinculados a proceso por la muerte de 40 personas en la estación provisional del puente Reforma, mientras que la situación jurídica de un sexto –el contralmirante Salvador González Guerrero, titular del INM en Chihuahua al momento del incendio– será discutida el viernes.

Ante juez, otros acusados

Hoy jueves se realizará la audiencia de formulación de imputación contra Antonio “N”, funcionario del INM por los hechos ocurridos el pasado 27 de marzo.

Para el viernes deberá comparecer el comisionado Francisco Garduño Yáñez, ante el juez de Control; ese mismo día será celebrada la audiencia de vinculación o no a proceso contra el contralmirante Salvador G. G., el cual permanece privado de la libertad en el Cereso 3.

Ambos titulares del INM sólo enfrentan cargos por el ejercicio indebido del servicio público, que se sanciona con cuatro a nueve años de cárcel y, por no ser un delito grave, no alcanza prisión preventiva oficiosa, según el Código Penal Federal. (Con información de Luz del Carmen Sosa / El Diario)

Lo que advierte el juez

• Los vinculados a proceso habrían incurrido en omisiones del cumplimiento de sus obligaciones en la instalación siniestrada

• No había protocolos ante una emergencia

• Los encargados desconocían dónde estaba la llave de la celda

• No vigilaron que hubiera en el lugar agua, comida y enseres de aseo

Las resoluciones

Cecilia R. T.

Jefa del Departamento de Operación, Seguridad y Custodia del INM en Janos

-Auto de libertad por no tener relación con la instalación siniestrada

Juan Carlos M.

Coordinador del grupo Beta en Ciudad Juárez

-Vinculación a proceso

Eduardo A. M.

Jefe de Recursos Materiales del INM en el estado

-Vinculación a proceso

Antonio ‘N’.

Funcionario del INM

-Hoy se realizará la audiencia de formulación de imputación

Salvador González Guerrero

Titular del INM en Chihuahua

-Su situación será discutida mañana viernes por el ejercicio indebido del servicio público

Francisco Garduño Yáñez

Comisionado del INM

-Se espera su comparecencia para mañana viernes por el ejercicio indebido del servicio público