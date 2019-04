Amplían plazo para solicitar examen de admisión a preparatoria

Chihuahua.- Hoy y mañana se amplió el plazo para solicitar la ficha para el Examen de Ingreso al Nivel Medio Superior, invitando quienes por algún motivo no pudieron hacer el trámite, informó la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD).

Cabe recordar que el periodo de entrega de fichas para la evaluación diagnóstica se llevó a cabo del primero al 10 de abril, conforme a un calendario que se estableció de acuerdo a la inicial del apellido paterno de las y los solicitantes.

No obstante, la SEyD invitó a las y los aspirantes que por diversas razones no acudieron a gestionar este documento necesario para presentar el examen de ingreso y por consecuencia, dar continuidad a sus estudios de bachillerato.

Para solicitar la ficha es necesario acudir al plantel de su elección con la copia del certificado de estudios de secundaria, la constancia de acreditación de estudios de secundaria o la constancia donde acreditan cursar el tercer grado de secundaria.

También será necesario entregar dos fotografías tamaño infantil y de frente, además de copia tanto del acta de nacimiento como de la Clave Única de Registro de Población (CURP), llenar y firmar la solicitud de la evaluación diagnóstica, así como el pago correspondiente por derecho al examen.

La prueba además tendrá una función selectiva para las instituciones educativas cuya demanda supere su capacidad de recepción y se aplicará el viernes 17 de mayo.

La publicación de los resultados de admisión, se llevará a cabo el viernes 7 de junio, a partir de las 08:00.



Los Subsistemas de Educación Media Superior a los que pueden ingresar son:

1.- Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chihuahua (Cecytech)

2.- Centro de Educación Artística INBA–Secretaría de Cultura (Cedart)

3.- Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (Cobach)

4.- Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep)

5.- Dirección General de Bachillerato (DGB)

6.- Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco)

7.- Preparatorias del Estado

8.-Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (Spayt)

9.-Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Uemsta y cm)

10.-Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (Uemstis)

11.-Instituciones particulares incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP)

12.-Instituciones oficiales de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) e incorporadas a la misma

13.- Instituciones particulares incorporadas a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ)