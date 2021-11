Analiza el INE modificar varios distritos electorales

Tomada de internet

Ciudad Juárez.— Al menos ocho distritos electorales locales podrían ser modificados en el marco del proceso de redistritación que el pasado martes arrancó el Instituto Nacional Electoral (INE) en Chihuahua, debido a que se encuentran fuera de rango. Es decir, que algunos tienen más y otros menos población de la que deben.

El consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE), Yuri Zapata Leos, informó que estas demarcaciones requieren ajustarse a los criterios contemplados en la ley, lo que muy posiblemente implique redefinición de los distritos.

Son los distritos 3, 4 y 10 con cabecera en Ciudad Juárez; los 12, 15 y 17 de Chihuahua; así como 13 en Guerrero; y el 20 en Camargo, los que podrían sufrir modificaciones y cambiar por completo las secciones que los integran, dijo.

Durante el foro que arrancó ayer el INE en la ciudad de Chihuahua, y en el que se contempló la participación de pueblos originarios, surgió información de que los distritos federales 01 y 09 se encuentran sobre y subrepresentados.

El distrito 01 tiene cabecera en la localidad de Ciudad Juárez, y se integra por una fracción territorial ubicada al centro y sur del municipio y por 5 municipios completos, entre ellos Ahumada, Ascensión, Guadalupe, Janos y Praxedis.

El consejero electoral del INE, Ciro Murayama, reveló que dicha demarcación existen 489 mil 021 personas inscritas en el padrón electoral, cuando el número máximo permitido por cada distrito en el país es de 420 mil 047.

El último censo realizado por el Inegi, indica que en Chihuahua hay 3 millones 741 mil 869 ciudadanos en Chihuahua. Si este número se divide entre la media de 420 mil 47, resultaría 8.9, es decir: 9 Distritos federales

Lo anterior significa que en el caso de los distritos federales posiblemente no haya modificaciones, no en número, pero sí en cuanto a sus límites territoriales, explicó Ever Haro, vocero del instituto nacional. Expuso como ejemplo lo que ocurrió en la últimas redistritaciones.

El Distrito 02 era la zona de Juárez que colinda con la sierra. Actualmente es el Distrito 03. El Distrito 03, junto al Canal 44, se acomodó como el Distrito 04, mencionó.