Analizan agregar penas por lesiones con ácido

La Comisión de Justicia en el Congreso del Estado analizará una iniciativa para adicionar una fracción al artículo 126 bis y reformar el 133 bis del Código Penal del Estado para agregar penas por feminicidio y lesiones causadas por el uso de sustancias químicas.

La propuesta enviada por la diputada priista, Georgina Zapata Lucero adiciona la fracción X del párrafo tercero del artículo 126 bis para que se aumente la pena de uno a 20 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio en caso de utilizar para ello cualquier tipo de gas, compuesto químico, acido, sustancias químicas, corrosivos, cáusticas, irritantes, inflamables o explosivos.

También contempla aumentar la pena en una mitad si la persona que los cometiera fuera servidor público; además de dos tercios en el caso de lesiones relativas al uso de ácido o sustancia corrosiva en contra de niñas, niños o adolescentes.

“En Chihuahua no han sucedido este tipo de ataques, pero esto no exenta a que llegue a suceder este tipo de violencia, por lo cual debemos generar los elementos jurídicos para sancionarlos en caso de que llegaran a suceder, ya que como podemos recordar han existido ataques con saña hacia las mujeres como el sucedido contra Mia, por lo cual debemos reforzar y que no se presenten vacíos o lagunas legales que impidan que se sanciones severamente”, indica la exposición de motivos de la propuesta en estudio.

En febrero pasado entraron en vigor las reformas, tanto al Código Penal del Distrito Federal, como la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para castigar con prisión los ataques con ácido en la Ciudad de México.

Autoridades capitalinas destacaron que, a la par, se realizarán registros de personas lesionadas de esta forma y cambios en dependencias para atender estos casos.

Las personas que ejerzan violencia con ácido en la Ciudad de México podrán hacerse acreedoras hasta a 18 años de prisión, se indicó. Las nuevas disposiciones son conocidas como “Ley Malena”, en honor a María Elena Ríos, saxofonista víctima de agresión con ácido.