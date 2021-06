Analizan en Juárez pedir comprobante de domicilio para vacunarse

Gabriel Cardona / El Diario de Juárez

Ciudad Juárez— Con la apertura del registro de personas de entre 18 y 39 años de edad para la aplicación de la vacuna contra Covid-19 en ciudades fronterizas, residentes de esta ciudad, pero nacidos en otras regiones, manifestaron haber tenido complicaciones para hacer su registro, lo que podría obligar a las autoridades a solicitar un comprobante de domicilio a quienes busquen ser inmunizados.

Ante esta situación, la coordinadora regional de Bienestar, Elizabeth Guzmán Argueta, explicó que en caso de alguna complicación con el registro de los usuarios, se podría aplicar la misma estrategia utilizada durante las primeras jornadas de vacunación, pidiendo a las personas un comprobante de domicilio.

Dicho mecanismo fue implementando en algunos municipios para evitar la movilización de personas de otras regiones con la intención de ser vacunadas. Aunque el plan aún no está confirmado, la funcionaria aseguró que sí podría ser una posibilidad ante los candados que la plataforma “Mi vacuna” ha puesto a ciudadanos que viven en Juárez, pero nacieron en otro estado o circunscripción.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 31.42% de la población total de Juárez nació en otra región, por lo que uno de cada tres residentes en esta ciudad es originario de otra localidad.

El último censo arrojó que el 27.12% de los habitantes de esta frontera es nacido en otro estado de la república, el 4.17% es originario de Estados Unidos, mientras que el 0.3% de los pobladores es de otro país.

“Yo nací en Guanajuato, y al momento en que quiero ingresar mi CURP para hacer el registro para la vacuna, el sistema me rechaza, pero es injusto, porque aunque nací en otra ciudad, toda mi vida he vivido aquí Juárez, y ¿ahora qué hago, me quedo sin vacuna?”, dijo Laura, una de las usuarias afectadas.

Algunos de los afectados manifiestan que el candado que ha puesto la plataforma digital podría ser un tema de discriminación, dado que el portal indica que el registro está abierto para mayores de 18 años que residan en un municipio fronterizo, mas no especifica que tenga que ser por nacimiento.

Guzmán Argueta señaló que se buscará una solución al problema de los registros de residentes fronterizos nacidos en otras ciudades, debido a que la vacuna es un derecho para la ciudadanía.

Por su parte, Arturo Valenzuela, director médico de la Zona Norte, coincidió en que aquellas personas que se han visto afectadas en su registro deberán comprobar su domicilio y estancia en esta ciudad, exhortando a no realizar viajes entre municipios para ser vacunados.

Aunque todavía no hay fechas definidas, cerca de 530 mil vacunas Johnson & Johnson donadas por Estados Unidos son las que llegarían a Ciudad Juárez para ser aplicadas a las personas de entre 18 y 40 años de edad, con la intención de que a mediados o fines de julio sea reabierta la frontera.

El gobernador Javier Corral ha dicho que en las próximas semanas se realizará un operativo especial en Ciudad Juárez para la vacunación, luego de un acuerdo entre el Gobierno de México con los Estados Unidos que podría permitir una reapertura de los cruces fronterizos en julio.

La coordinadora regional de Bienestar señaló que aún no hay información sobre cómo será el operativo para la transportación del biológico y cómo será aplicado.

Asimismo, se informó que aún no hay fechas confirmadas para la aplicación de segundas dosis Pfizer para las personas de 50 a 59 años en Ciudad Juárez, mientras que la vacunación de primera fase para el grupo de 40 a 49 años continúa en planeación.

Valenzuela Zorrilla pidió a la ciudadanía estar pendiente de información oficial sobre días, horarios y sedes para la inmunización y evitar confusiones a través de redes sociales.

