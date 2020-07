Anula Corte ley de juicio político de Chihuahua

Reforma

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó hoy en su totalidad la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia de Chihuahua, vigente desde marzo de 2018, que facilitaba el desafuero de funcionarios estatales sospechosos de algún delito.

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte resolvió que la mayoría panista en el Congreso estatal incurrió en vicios de procedimiento durante la aprobación en fast track de la nueva norma, los cuales fueron de tal gravedad que ameritan su nulidad.

La ley eliminada por la Corte permitía declarar la procedencia de acción penal contra altos funcionarios estatales que gozan de fuero, con la aprobación de la mayoría simple del Congreso, sin necesidad de mayoría calificada.

Pero la Corte dio la razón al grupo de doce diputados de oposición que impugnaron la ley, ya que el proceso legislativo se desahogó en un solo día, el 6 de marzo de 2018.

"El dictamen relativo a la iniciativa de ley que aquí se impugna se agregó al orden del día en la misma sesión en la que, sin discusión de fondo, fue aprobado por la mayoría parlamentaria, lo que constituye una violación al procedimiento legislativo con potencial invalidatorio que generó una afectación al principio democrático de participación de todas las fuerzas políticas con representación, en condiciones de libertad e igualdad", se lee en el proyecto aprobado por la Corte.

"No puede sostenerse que los integrantes de la legislatura tuvieran conocimiento detallado de un dictamen que fue aprobado por la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales el mismo día de la celebración de la sesión -6 de marzo de 2018-, cuya convocatoria no versaba sobre dicho punto y que, adicionalmente, no fue incluido en el orden del día con una anticipación de por lo menos doce horas".

En el documento, presentado por el Ministro Alberto Pérez Dayán, también se descarta que hubiera existido algún caso de urgencia notoria, que justificara la dispensa de todos los trámites que preven las normas internas de la Legislatura estatal.

La Corte anuló además reformas que el Congreso de Chihuahua aplicó a esta misma ley durante 2019.

Hasta marzo de 2018, los procedimientos de desafuero y juicio político eran regidos por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos de Chihuahua, pero los artículos respectivos fueron abrogados, por lo que es previsible que el Congreso tendrá que aprobar una nueva ley sobre el tema.