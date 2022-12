Anuncia el PVEM que va solo en 2023

Ciudad de México.- El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció que irá en solitario a las elecciones de Coahuila y del Estado de México en 2023, y que para los comicios presidenciales de 2024 buscarán una planilla propia.

Tras ser eliminadas del "Plan B" electoral sus intenciones de la "vida eterna", con la cual un partido podía transferirles votos para mantener el registro, distintos personajes del PVEM manifestaron su disgusto por las alianzas electorales durante la Asamblea Nacional partidista.

Sin embargo, la dirigente nacional del partido, Karen Castrejón, anunció que mantendrán la alianza legislativa con Morena y con el Partido del Trabajo (PT) en el Congreso.

"A veces una alianza para nosotros ha significado un retroceso, siempre lo hemos dicho, y se ha confundido el concepto de que por ir en alianza el Verde ya logró su porcentaje, que el Verde ya se salvó y ya quedó posicionado. Al contrario, una alianza para nosotros es quitarnos puntos", aseguró.

Expresó que una muestra de que las alianzas electorales no son la mejor opción para el PVEM es el Estado de México, donde los puntos porcentuales pasarían de siete en solitario, a tres o cuatro si deciden alizarse a otra fuerza política.

"No hemos iniciado todavía ese proceso interno. Inicia a principios de enero y, obviamente, estará el llamado del partido con el que vamos de poder buscar esa alianza y nosotros seguimos empujando y seguimos buscando ir solos, es lo que el partido desea no sólo en Edomex sino aquí", expresó.

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, señaló que su partido tiene que comenzar a valorar ir más allá de buscar alianzas en los territorios.

"Yo creo que las elecciones son las que se construyen, no las alianzas, y nosotros debemos de preparar siempre el motor, el carro para ir siempre solos y en alianza, dónde se pueda", sostuvo.

Gallardo aseguró que los mejores resultados los ha obtenido el partido cuando no ha estado esperanzado a que una alianza les dé votos y consideró que este es un buen momento para ir solos en los procesos electorales de Estado de México y de Coahuila, en 2023.

"Los mejores resultados electorales del Partido Verde los ha hecho solos y yo creo que hoy estamos ante un gran momento en el caso del Estado de México si no se concretará o Coahuila ir solos, que no nos dé miedo, que no se crea que no se puede, porque sí se puede", afirmó.

El Gobernador llamó a las y los militantes a buscar que el partido sea valorado por lo que es, no porque puede otorgar tres o cuatro puntos en una coalición y a verlo como "los huevos de oro".

"Lo más importante que tenemos, más que la coordinación del Senado, más que la coordinación de la Cámara o una Gubernatura, es el partido, en el momento en que se pierda el partido, en el momento en que persona números como partido, en ese momento se pierde todo", dijo.

El coordinador en el Senado, Manuel Velasco, llamó a los militantes a no perder tiempo pensando en coaliciones, porque eso los distraen de trabajar cuando no hay procesos electorales.

"Pensemos en ir solos, porque luego pensamos mucho en las coaliciones, pensamos mucho en las alianzas y descuidamos el trabajo cuando no hay proceso electoral y ya cuando viene el proceso electoral es cuando se intensifica el trabajo", indicó.

"No, hay que trabajar todos los días, hay que trabajar todas las semanas, todos los meses como si hubiera proceso electoral, para que cuando llegue el proceso electoral los resultados sean mejores".

Durante la Asamblea Nacional que duró dos horas, los dirigentes y delegados del partido acordaron modificar sus documentos básicos en temas como utilización de lenguaje incluyente, violencia política en razón de género, la creación del Organismo Nacional de Mujeres Verdes, y la incorporación del principio de paridad sustantiva.

Los integrantes de la Asamblea eligieron también a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia y del Consejo Político Nacional, quienes duraran en el encargo los próximos seis años.

Entre ellos se encuentran el Gobernador Ricardo Gallardo, los coordinadores parlamentarios Manuel Velasco y Carlos Puente, Arturo Escobar, Jesus Sesma y Karen Castrejón.