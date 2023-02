Anuncia gobernadora Maru Campos inversión tripartita de 46 mdp para infraestructura agrícola

Ciudad Delicias.- La gobernadora Maru Campos encabezó el inicio del Ciclo Agrícola 2023, donde anunció una inversión tripartita con los productores y con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de 46 millones de pesos para los módulos y unidades de riego, así como para infraestructura hidroagrícola.

El inicio del Ciclo se dio con la apertura de compuertas de la presa La Boquilla, en el seccional del mismo nombre, en el municipio de San Francisco de Conchos, donde la Gobernadora declaró: “con esta inversión hacemos más eficiente el uso, manejo, administración y operación de los recursos hídricos de la región Centro-Sur, para apoyar a los municipios de Saucillo, Delicias, San Francisco de Conchos, Meoqui, Coronado, López, Julimes y Rosales”.

Señaló que esta presa pasará a la historia como un símbolo de profunda resiliencia de los chihuahuenses que defendieron su agua con garra y unidad, y triunfaron como comunidad, por lo cual deben seguir juntos, tomados de la mano, viéndose a los ojos con confianza y caminando hacia el mismo objetivo, para que ninguna situación externa afecte a la entidad.

La mandataria estatal dio a conocer que se instaló una Estación Hidrométrica en la presa La Boquilla, con la que se tendrá un registro preciso del volumen de agua entregada a Estados Unidos, lo cual permitirá acabar de una vez por todas con la “discrepancia de datos” entre los productores y el Gobierno Federal.

También informó que ante la desaparición de Financiera Nacional, en pocos días se firmará un convenio con FIRA (Fideicomiso Instituido en Relación con la Agricultura) del Banco de México, para ofrecer a los productores garantías líquidas, de manera que puedan acceder a opciones de financiamiento, sin afectar el ciclo agrícola.

“Es un momento de profunda esperanza, no solo para los trabajadores de la tierra, sino para todo nuestro estado y me atrevo a decir que no existe un mejor lugar para realizar este acto sino aquí, en la presa La Boquilla”, expresó Maru Campos, quien celebró que tras dos años, se tiene el agua suficiente para asegurar el Ciclo Agrícola 2023.

En el evento se contó con la presencia y participación de José Ángel Félix, director local de la CONAGUA; Salvador Alcántar Ortega, diputado federal; Mario Jáquez Gandarilla, presidente de la SRL Unidad Conchos; así como de Jaime Ramírez Carrasco, presidente municipal de San Francisco de Conchos.