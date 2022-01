Anuncian estrategia para evitar contagios masivos de Covid-19

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Representantes durante la reunión Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Representantes durante la reunión Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Representantes durante la reunión Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Representantes durante la reunión Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Representantes durante la reunión

Ciudad Juárez— Autoridades estatales y representantes de transportistas y restaurantes y centros nocturnos anunciaron hoy una estrategia conjunta que busca reducir contagios masivos de Covid-19 ante una nueva ola que se registra en el estado.

En una conferencia de prensa multitudinaria que se realizó en el Auditorio B de Pueblito Mexicano sin que ninguno de los presentes adoptara medidas de seguridad, se anunció la reducción del aforo en el transporte público al 70 por ciento, mientras que restauranteros informaron que no despedirán empleados pero reducirán los días de trabajo a la semana.

En el caso del BRT-1, que opera con tan solo 29 camiones, el director de Transporte Ricardo Tuda dijo que ya tienen una estrategia para amortizar la baja de afluencia pero dijo que no podía darla a conocer por el momento. Sin embargo advirtió sanciones para los choferes que no hagan respetar el aforo y no usen cubrebocas.

De parte de los concesionarios hubo el compromiso de no subir pasajeros si los usuarios no portan mascarilla.

En la conferencia de prensa estuvo Eloy García Tarín, subsecretario de Gobierno; Juan Carlos Saldivar, presidente de Transporte de Personal de la Frontera; Raúl Rodriguez, presidente de INTRA, entre otros.

Asimismo Rogelio Ramos, titular de Canaco Juárez, y Cristina Cunnigham, de la cámara de restauranteros, además de Sergio Arturo Salgado, representante de la asociación Chihuahuense de Centros de Diversión.

Salgado dijo que será un impacto fuerte operar con el 30 por ciento de aforo pero dijo que existe el compromiso de enfrentar las medidas impuestas en la regionalización del semáforo naranja para evitar que haya un incremento de contagios y el estado se vaya a rojo.