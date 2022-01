‘Apaga’ vandalismo seguridad en calles

Omar Morales / El Diario de Juárez / Las conexiones quedan volando después de ser cortadas Archivo / El Diario de Juárez / En 2021, la afectación por estos incidentes para el Municipio fue de tres millones de pesos

Ciudad Juárez.— La red de alumbrado público que se destruye en la ciudad, sobre todo en el suroriente, es para mantener esas zonas oscuras a conveniencia de los delincuentes, ya que antes se robaban el material para venderlo, pero ahora es para realizar actividades ilícitas, aseguró el titular de Servicios Públicos Municipales, Ernesto Guevara Vázquez.

Dijo que, por ello, se implementará una estrategia con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a fin de evitar estas acciones de vandalismo.

Agregó que la dependencia trabaja en evaluar el daño económico que causan a la ciudad esas afectaciones a la infraestructura urbana.

Explicó que antes se robaban el cobre del cable de la red de alumbrado para venderlo, ahora se coloca aluminio y aun así lo siguen destruyendo.

“Como ya no metemos cobre, ya metemos aluminio, hay ciertas personas que incendian los arbotantes para tener oscuro para sus propias actividades ilícitas, no es tanto el robo para venta de material, si no para tener oscura el área para ciertas actividades”, declaró.

Explicó que para evitar el vandalismo, Servicios Públicos trabajará en coordinación con Seguridad Pública.

“Vamos a empezar a trabajar también con Seguridad Pública, empezar a hacer mesas de trabajo para ver ese tema”, mencionó.

Dijo que se instalarán luminarias en el suroriente de la ciudad, donde no hay, y a la vez iniciarán una estrategia con la Policía municipal para conservarlo.

Indicó que se presentó un robo de ocho kilómetros de cable en la avenida Tecnológico, donde está el BRT, y cada tramo de ocho kilómetros consta de tres cables del número 12.

“Estamos hablando de 24 kilómetros de cable que tenemos en ese suceso, pero vamos a hacer un estudio de todo lo que nos implica y el costo que tenemos, pero donde no recuperamos es en el robo o en el choque fuga”, anotó el titular de Servicios Públicos.

Agregó que, además del vandalismo, cada semana se registran entre nueve y diez arbotantes con impactos o derribados por choque.

Dijo que tan sólo en esos daños por los impactos, la afectación económica para el Municipio fue de tres millones de pesos el año pasado.

Guevara Vázquez solicitó a la ciudadanía denunciar cualquier acto vandálico contra la infraestructura municipal, al número de emergencia 911 o al teléfono de la dependencia (656) 737-0210.

En los últimos días se detectaron afectaciones en la red del sistema en la avenida Ejército Nacional, entre Valentín Fuentes y Plutarco Elías Calles, sector que ya había sido reparado anteriormente en cuatro ocasiones, indicó el director de Alumbrado, Ramón Lara Rodríguez.

Detalló que por lo regular, los actos vandálicos detectados corresponden al corte de cableado eléctrico o robo de medidores, lo que ocasiona que las luminarias del sector no enciendan.

“La falta de alumbrado en ese sector no ocurre por falta o falla de luminarias, si no por actos de vandalismo en la infraestructura, las cuales se han seguido atendiendo puntualmente en cada reporte ciudadano”, aseguró.

Denuncia ciudadana 911 / (656) 737-0210*

* Teléfono de Servicios Públicos Municipales