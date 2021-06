Apagones siguen en 38 colonias de Juárez

Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Ama de casa de la Manuel Valdez, con el refrigerador abierto para conservar un poco más los alimentos Carlos Sánchez / El Diario de Juárez / Residente de la colonia Manuel Valdez carga hielo durante apagón

Ciudad Juárez.- Debido a la falta de energía eléctrica y a los constantes apagones, habitantes de al menos 38 colonias de Ciudad Juárez han sufrido desde daños en sus aparatos electrodomésticos y problemas para conectarse a las clases virtuales, hasta estrés por tener que soportar las altas temperaturas, que en los últimos días han superado los 38 grados centígrados (100 Fahrenheit).

De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), estas fallas se deben principalmente a los accidentes viales en los que automovilistas han dañado postes en distintos sectores de la ciudad, y a quienes están “colgados” haciendo uso ilícito del servicio, lo que perjudica al resto de los usuarios.

“Ha habido un incremento de choques de manera importante, y los usos ilícitos o personas que están ‘colgadas’ afectan la continuidad del servicio. La CFE está trabajando diario intensamente para la atención a sus clientes”, informó ayer la empresa productiva del Estado mexicano.

La comisión también exhortó a quienes están “colgados” a que regularicen sus servicios para evitar multas.

“Somos puntuales en pagar el recibo y tenemos 48 horas sin luz y otros que no pagan están gozando del servicio”, reclamó ayer Michelle Ruiz, quien aseguró que en la calle Rufino Tamayo del fraccionamiento Parajes del Sol se fue la luz desde las 5 pm del pasado lunes y hasta la tarde de ayer permanecían a oscuras.

Narró que el martes durante el día tuvo que bañar a su bebé de siete meses cada hora, y durante la noche le pidió a una vecina que la dejara poner una extensión desde su casa para conectar un abanico y que su hijo pudiera reposar, además de que desde el lunes han tenido que dormir con las puertas y las ventanas abiertas, pese al riesgo que eso representa.

“Es desesperante, es estresante. Hemos estado hablando a la CFE y no nos hacen caso, sólo nos dicen ‘ya estamos trabajando en ello, de hoy no pasa’, y no los vemos trabajando por el sector”, dijo la habitante del suroriente de la ciudad.

Relató que “los alimentos ya se nos echaron a perder, mi niño de siete meses está de malas en las noches por el calor; deberían ser un poquito conscientes de que el calor no nos ayuda. Yo sé que ellos tienen mucho trabajo, pero que nos digan que no va a haber servicio en tanto tiempo y que nos dejen de decir mentiras”.

Contó que desde el lunes han tenido que comprar agua y alimentos preparados, y aunque sus vecinos que sí tienen energía eléctrica les guardaron algunos alimentos, la mayoría de las cosas que tenían en el refrigerador se echó a perder.

“Nos dijeron que es una falla eléctrica”, indicó Michelle. Sin embargo, otro habitante del sector aseguró que la mayoría de los vecinos pagan su servicio de energía eléctrica, pero todos los viernes, sábados y domingos uno de los vecinos le “pasa” energía a los comerciantes de unas segundas que se instalan los fines de semana.

“Cada fin de semana se nos baja la luz, pero nadie le dice nada. Y ahora estamos sufriendo. El señor de la tienda tuvo que contratar una planta solar para que sus productos no se le echen a perder”, indicó el vecino.

Lectores de El Diario afirmaron que también en otras zonas de la ciudad han tenido afectaciones en el servicio en los últimos días, por lo que dijeron tener miedo de que sus aparatos electrodomésticos sufran daños, e incluso algunos señalaron que sus vecinos ya los tuvieron.

“Lo triste es que se pueden descomponer nuestros aparatos eléctricos”, comentó Frisa Zamora, habitante de Rincones de Salvárcar, en donde los apagones son constantes, según afirmó.

Otra habitante, del fraccionamiento Roma, aseguró que el lunes por la noche se fue dos veces la luz y a su vecina se le descompuso su refrigerador. “Qué mal, y pues nadie se hace responsable por esas anomalías”, lamentó.

La usuaria de Facebook Rosario Montes señaló que en la colonia Municipio Libre desde el martes hay apagones, los cuales no duran mucho, pero sí son seguidos.

“El miedo es que se nos descompongan los aparatos electrodomésticos”, destacó la juarense.

La usuaria Chivis Carranza expresó que en la colonia 16 de Septiembre tenían hasta ayer tres días sin luz. “Qué ingratos, hay niños y para este sector hay demasiada gente de la tercera edad que está sufriendo”, apuntó.

Anna Montero, de la misma colonia, dijo que en la calle Terranova llevaban dos días sin luz por un transformador dañado.

Elsa Vargas comentó que desde el viernes no tenían servicio en la colonia Francisco I. Madero, y otros habitantes de la misma colonia dijeron además que las fallas en el servicio les impiden conectarse a las clases virtuales.

“En Terrenos Nacionales casi todos los días se va más de cinco horas”, aseguró Gabriela Anais BG.

Isabel Rodríguez afirmó que en la avenida principal de la colonia El Mezquital tienen más de un mes con apagones “y nos dicen los de la comisión que son transformadores que están muy chicos, ¿qué podríamos hacer?”.

Otra habitante, del fraccionamiento Residencial del Real, expresó que desde el martes a las siete de la mañana hay cinco calles sin luz, “al parecer es sólo un cable blanco que está suelto, según por un corto (…) Bien triste porque los niños se mueren de calor y los adultos no descansamos para irnos a trabajar. Del refri mejor ni hablamos”.

Cynthia Ramírez contó que en el fraccionamiento Rincones de Salvárcar ha habido apagones que duran segundos, pero ocurren cada 20 ó 30 minutos.

“Me pasa lo mismo, se va la luz cada 20 minutos y por sólo unos segundos. Lo reporté y me dijeron que era un corto en mi caja, hablamos a un electricista y dijo que todo estaba bien. ¿Ahora a quién le echamos la culpa? Yo vivo en colonia Independencia 2”, denunció Priscila Escárcega.

