Aparece Javier Corral; ofrece acompañar a los productores a CDMX

El Diario

El gobernador Javier Corral Jurado se ofreció a acompañar a los productores agrícolas a la Ciudad de México para concretar reuniones con funcionarios del Gobierno federal en busca de una solución al conflicto del agua, y pidió a los manifestantes que cumplan con su compromiso de liberar los espacios que han sido tomados desde el miércoles en varios puntos de la entidad.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el gobernador expuso que no se vale que las protestas estén dirigidas al Gobierno estatal, cuando se trata de una autoridad que no tiene facultad para solucionar este problema, y menos aún cuando se han mantenido abiertos los canales de comunicación con este sector de la población.

Expuso que es importante llegar a un acuerdo en el que se pondere el pago de agua de México a Estados Unidos, pues de no hacerlo podría derivar en una crisis binacional y, por otro lado, se debe tener la ganrantía de que a los productores no les debe faltar el agua para el ciclo agrícola 2021, dado que Chihuahua padece una severa sequía y no se han recargado las presas de la entidad.

Cabe señalar que en pleno discurso la transmisión en vivo se vio interrumpida y hasta el momento no se ha restablecido, razón por la que el mensaje quedó inconcluso.