'Aparecen' familiares de tres detenidos por disturbios en casetas

El Diario

Camargo.- Familiares de los detenidos en la caseta Camargo a Delicias se reunieron al exterior del Ministerio Público, para analizar las carpetas de investigación abiertas contra sus hijos y familiares y saber cómo proceder para su liberación.

Édgar Zamarripa, padre de uno de los detenidos, informó cómo ocurrieron los hechos: "Mi hijo estaba con tres amigos más. Llegaron a la caseta entre las 10:30 y 11:00 horas de la noche, se bajaron y comenzaron a tomar fotografías, pero les llegó el operativo, no pusieron resistencia y se los llevaron a Chihuahua entre maldiciones y golpes".

Desde las 8:00 de la mañana, los padres de familia arribaron a Chihuahua pero solo pudieron ver a sus hijos hasta las 4 de la tarde, después de que el Fernando Ruvalcaba, Jefe del Ministerio Público de Camargo, realizará las gestiones correspondientes.

Los detenidos presentan lesiones en el rostro y costillas causadas por los golpes que les propinaron los elementos de la Policía Estatal.

Los padres de familia denuncian que sus hijos son acusados de los actos vandálicos que sucedieron el día martes, pero afirman que no fue así, pues varios de ellos se encontraban haciendo otras actividades a lo largo del día, su único error fue acercarse a la caseta de cobro para observar cómo se desenvolvían los hechos en aquel lugar.

Este grupo de padres y madres de familia ya tienen asesoría jurídica por parte de un par de abogados, que defienden a 6 adultos y un menor de edad detenidos.

El abogado Mata aclaró "Cuando suceden este tipo de casos, algunas personas dicen que es ir al lugar equivocado, pero no hay nada más falso que eso, pues las casetas, las calles son la vía pública. Tú como ciudadano tienes el derecho de estar donde quieras y por las razones que consideres, pues tienes libertad de tránsito. Y eso no implica que por estar en un lugar donde se quemó la caseta y vehículos, puedan ser procesadas por un delito, pues no significa que hayan participado en esos actos. Y claro, no es lo mismo cuando sucede un delito en algún lugar cerrado".

Invita a la ciudadanía a aportar información para la investigación, pues había muchas personas que presenciaron los hechos y pueden ayudar a deslindar de responsabilidades a los acusados.