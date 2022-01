Apoyan a estudiantes en el desarrollo de su carrera

Cortesía / Algunas de las beneficiadas con sus laptops

Ciudad Juárez.— Con el objetivo de combatir la falta de acceso a las tecnologías provocada por la ausencia de recursos económicos y apoyarlos en el desarrollo de su carrera profesional, por segunda ocasión, la empresa global Edwards Lifesciences donó computadoras para estudiantes del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), gracias a gestiones realizadas por la asociación civil Fuerza Liebre.

“Me encuentro muy feliz y agradecida con el donativo de la laptop, ya que teniendo una se me facilitará hacer mis presentaciones en la escuela, porque por lo regular pedía una prestada. Será una ayuda enorme, podré hacer tantas cosas, tomar mis clases, hacer tareas e incluso llevarla a donde lo necesite”, dijo Paola J., estudiante de sexto semestre en la Ingeniería Gestión Empresarial.

Una vez más, la donación fue posible gracias a la gestión de los maestros Zeferino Cisneros Sáenz y Pablo Rocha, egresados de la Ingeniería Industrial del ITCJ en el 2000 y miembros activos de la asociación civil Fuerza Liebre, quienes el año pasado lograron que por primera vez la empresa localizada en Irvine, California, apoyara a los estudiantes de la institución con la entrega de 10 computadoras tipo laptop.

“Esta laptop me será de gran ayuda para mi carrera, ya que el único dispositivo con el que contaba era con una computadora de escritorio, pero ya tiene varios añitos, y gracias a esta laptop podré hasta llevarla a la institución para realizar mis actividades con mayor facilidad. Espero que como Edwards Lifesciences, muchas otras compañías tomen la iniciativa y sigan apoyando a tantos estudiantes”, dijo Carolina S., estudiante del cuarto semestre en la Ingeniería Gestión Empresarial.

La asociación civil Fuerza Liebre fue constituida en marzo del año pasado por egresados del ITCJ, cuyo objetivo es impulsar el crecimiento de la institución por medio del apoyo a los estudiantes que actualmente cursan un programa académico y que, por diversas situaciones personales, requieren de ayuda económica para poder continuar con su carrera.

Hasta el momento, la asociación ha beneficiado a 20 estudiantes por medio de la Beca Fuerza Liebre, dirigida a quienes cursan el nivel licenciatura e ingeniería, y la Beca Ingeniero Juan Guillermo Díaz Vidales, para quienes cursan el nivel maestría, con el compromiso de cubrir los gastos correspondientes a la cuota semestral de inscripción, además de la titulación.

En esta ocasión, cada uno de los estudiantes beneficiados con la donación de una computadora fue seleccionado por los integrantes de la asociación civil a partir de las necesidades que externaron, pues la mayoría señaló que contaba con equipo antiguo y deteriorado, e incluso algunos expresaron que la computadora donada será la primera que tengan a lo largo de su carrera profesional.

“Justo lo que necesitaba. Hace unas semanas, se me estrelló la pantalla de la computadora y no tenía el presupuesto para mandar a reparar la pantalla, por ello se me ocurrió conectar la computadora a la televisión por medio de un cable VGA, esto para realizar las tareas, pero es muy incómodo. A las clases me conecto por celular pero éste no cuenta con las mismas funciones que una computadora”, dijo Claudia M., estudiante del sexto semestre de la Ingeniería en Sistemas Computacionales.

Para saber

• Cada uno de los estudiantes beneficiados fue seleccionado a partir de las necesidades que externaron, pues la mayoría comentó que contaba con equipo antiguo

• Algunos señalaron que la computadora donada será la primera que tengan a lo largo de su carrera profesional