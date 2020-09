Apoyan diputados a los agricultores

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Manifestación de algunas personas que apoyan el movimiento en el puente internacional Córdova-Américas

Ciudad Juárez— Los 33 diputados del Congreso del Estado apoyaron ayer a través de un manifiesto a los productores agropecuarios de la zona centro-sur del estado y exigieron al Gobierno federal atienda las peticiones que le hacen, así como el esclarecimiento del ataque contra Jessica Silva y su esposo Jaime Torres.

También el presidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, se manifestó en apoyo a los productores agropecuarios de la zona centro sur del estado, y aclaró que no es oportunismo político, “pero sólo el que se planta a resistir de frente ante un ejército profesional buscando la medición por delante, sabe que la política se reivindica”.

“Todos los legisladores respaldamos los intereses de esta región, por lo que desde este momento nos unimos a la defensa del agua de Chihuahua”, dicen los integrantes de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado con respecto a la situación en esa zona de la entidad.

Asimismo, piden que de inmediato sean retirados los elementos de la Guardia Nacional destacamentados en la presa La Boquilla y la Francisco I. Madero “Las Vírgenes”, ya que ellos están para servir a la ciudadanía y no para reprimirla.

“Por este medio evidenciamos a un Gobierno federal de oídos sordos, que en lugar de apoyar a los productores les da la espalda en todo momento e ignora sus peticiones”, expresan en el escrito los legisladores locales.

Señalan que no van a dejar solos a los productores, quienes dan muestra de lucha y dignidad, con este movimiento que desde su inicio exige justicia y respeto por el agua de Chihuahua.

Enseguida afirman que para defender el agua de Chihuahua acudirán a tribunales internacionales para una revisión profunda al Tratado Internacional de Aguas de 1944 entre Estados Unidos y México.

“Señor presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador; señor delegado de los Programas Federales para Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, les exigimos atender con rapidez el llamado que hacen ya no solo los habitantes de la región centro sur de la entidad, sino todo Chihuahua”, agregan.

El manifiesto lo firman la presidenta del Congreso, Blanca Gámez Gutiérrez y los coordinadores de cada fracción parlamentaria, Rubén Aguilar, del Partido del Trabajo; Fernando Álvarez Monje, de Acción Nacional; Rosa Isela Gaytán Díaz, del Revolucionario Institucional, y Alejandro Gloria González, del Verde Ecologista de México.

Además, Rene Frías Bencomo, de Nueva Alianza; Misael Máynez Cano, de Encuentro Social; Rocío Guadalupe Sarmiento Rufino, de Movimiento Ciudadano y Miguel Ángel Colunga Martínez, del Movimiento de Regeneración Nacional.

Por su parte el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, en una carta abierta dirigida al pueblo de México, de Chihuahua y Parral, así como a sus hijos y esposa, dice que “los patriotas no podemos permanecer indiferentes ante las injusticias sistemáticas, ante la sinrazón del poderoso, por lo que de ahora en adelante la causa de los agricultores es mi causa y su dolor es mi dolor y su entusiasmo es mi entusiasmo, estamos enyuntados”.

He conocido al Chihuahua profundo y me he enamorado de su fuerza y de su dignidad. Les he pedido me permitan pelear a su lado, sin más credenciales que las de ser un ciudadano más, afirma.

Asimismo, asegura que “a mi Chihuahua amado, les aseguro, no nos dejarán sin agua”.

A mi Parral inquebrantable, les he dicho con orgullo que ahora mineros y agricultores están hombro con hombro, dice Lozoya.

Enseguida expresa su solidaridad a los agricultores con recursos, logística, suministros y su ímpetu.

“A la región de los vencedores del desierto que han resistido todo este tiempo en solitario, les digo que no más. Ha llegado la caballería”, dijo Lozoya Santillán.