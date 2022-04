Aprovechan y se vacunan en centros comerciales

Fernando Méndez / El Diario de Juárez / Un hombre en el módulo de Galerías Fernando Méndez / El Diario de Juárez / La aplicación del biológico

Ciudad Juárez.— Antolín García, de 62 años, no fue por su booster o tercera dosis contra Covid-19 cuando le correspondió. Ayer finalmente accedió al biológico de AstraZeneca, que se colocó en uno de tres centros comerciales habilitados en Juárez: Galerías Tec, en Tecnológico, Mi Plaza Libramiento, en Independencia, y Las Torres, en avenida De las Torres.

“Muchos sentían ansiedad por la vacuna, pero yo no. Siento que todos debemos venir a ponérnosla, porque es un beneficio para uno, y más tarde no sabemos si nos va a servir para trámite”, dijo el fronterizo, quien junto con su esposa contrajo el coronavirus.

García, quien no había acudido por padecer gripa, fue de los primeros en inmunizarse, ya que desde las 9:00 horas estaba sentado en la espera de su aplicación.

En ese lugar hoy continuarán con la aplicación para los rezagados hasta las 18:00 horas, informó la Secretaría de Bienestar.

La campaña está dirigida a mayores de 18 años que hasta ahora estén atrasados; están colocándose primeras, segundas y terceras dosis de AstraZeneca, refirió el personal encargado. Anteriormente se había dado a conocer que se colocarían las monodosis de la farmacéutica china CanSino, como inoculación inicial, pero se decidió que fueran de las de origen británico.

“Mi esposa y yo nos enfermamos. A mí no me dio muy fuerte, pero a mi esposa sí, estuvo con oxígeno. Quisieron internarla, pero no se dejó porque pensaba que ya no iba a salir y sí se recuperó”, externó el entrevistado y recomendó a la ciudadanía mantener la sana distancia, higiene y cubrebocas para, incluso con el antiviral, cortar cadenas de transmisión en la pandemia, que llegó en marzo de 2020.

Para la jornada se enviaron en un principio 114 mil dosis, de las que se colocaron alrededor de 15 mil entre el lunes 11, martes 12 y miércoles 13, principalmente en los puntos del Gimnasio de Bachilleres (Cobach), en Tecnológico y Pedro Meneses; en el Estadio de Béisbol Juárez, en Reforma y Sanders; y en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez, en Universidad Tecnológica 3051.

Con la intención de acercar esta campaña a quienes no habían podido acudir, se habilitaron 32 clínicas de primer y segundo nivel. Ahora sólo estará funcionando el Caaps Águilas de Zaragoza, de 08:30 a 18:30 horas.