Aprueba Dirección de Minería del Estado trabajo de la minera en Cusihuiriachi

Cusihuiriachi.- Luego de la revisión que hiciera la Dirección de Minería del Gobierno del Estado, no se encontraron anomalías que pudieran representar algún riesgo para la operación en Cusihuiriachi, sin embargo habrá que desarrollar algunos trabajos para garantizar de forma concluyente la seguridad en los trabajos de Diabrass Mexicana.

En entrevista, el titular de la Dirección de Minería en el estado, José Javalera Batista, mencionó: “Abajo en la mina no se ve ningún hundimiento o movimiento fuerte que se vea en las estructuras de la mina, que le pueda restar estabilidad”, y agregó que se pararon máquinas, ventiladores y bombas de agua para atender los “acomodos” de la tierra que destacaron empleados mineros; se recomendó aplicar en algunos lugares varios tensiómetros que garanticen que no hay reacomodos que puedan presentarse y que no se puedan captar a través del oído o de la vista.

“No se está minimizando el problema, nos estamos ocupando, por eso se ha determinado que ellos deben realizar ciertos estudios y evitar posibles hundimientos posteriores”, mencionó Javalera Batista, al citar que dichos estudios, con base técnica, pueden tomar hasta un mes.

Por el temor de la llegada de los tiempos de lluvia se estiman posibles filtraciones que abonen a nuevos hundimientos, por ello se mencionó que también se solicitó un estudio hidrológico que determine técnicamente si puede haber mayores problemas con la presencia de humedad.

Para la zona de los 70 metros donde se presentó el hundimiento el pasado 17 de junio, se constató que dicha zona donde Diabrass no ha ejercido trabajo se encuentra aislada, y descartó la versión de trabajadores de que se extraen minerales de los pilares por afectar la estabilidad para trabajar.

Explicó que la estructura de la rampa está sobre roca y que se colocará un “pilar de Corona”, que pueda soportar todas las obras antiguas que hayan tenido lugar en años anteriores.