Aprueban CanSino para ir a EU… pero con dos dosis

Omar Morales / El Diario de Juárez / Estados Unidos prohibió la entrada a extranjeros a su territorio de no contar con esquemas validados y completos

Ciudad Juárez.— Tras la aprobación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del uso de emergencia de la vacuna CanSino contra Covid-19, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) agregaron la fórmula a las vacunas aceptadas para ingresar a Estados Unidos (EU), pero sólo tras la aplicación de dos dosis.

La actualización en los requisitos de vacunación para quienes ingresan al vecino país mantiene sin permitir el ingreso a los maestros que fueron vacunados en México, ya que recibieron sólo una aplicación de la fórmula china.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, en Chihuahua 62 mil 734 docentes fueron vacunados con CanSino, 18 mil 870 de ellos en esta frontera, aproximadamente 3 mil de los cuales se volvieron a vacunar con otras fórmulas durante las jornadas de vacunación de rezagados.

El refuerzo que les fue aplicado a los maestros en Ciudad Juárez fue de la fórmula Moderna, que requiere también de dos dosis para que Estados Unidos permita el ingreso de quienes las recibieron, 14 días después de su aplicación.

‘Dije: ya voy a poder cruzar’

“Al principio me emocioné mucho de que ya habían aprobado la CanSino, dije: ya voy a poder cruzar por fin, pero luego al saber que necesito dos dosis y que no me la van a poner, pues yo creo que voy a ir a ponérmela allá (Estados Unidos) para tener un certificado que me permita cruzar, porque luego aquí nos pusieron otra dosis, pero fue la Moderna, y también fue una sola dosis… total que no tengo un certificado que sea de un esquema de dos vacunas”, narró Alondra, una maestra de nivel superior.

La vacuna aceptada por CDC como dosis única para ingresar a Estados Unidos es la fórmula Janssen de Johnson & Johnson, mientras que como serie de dos dosis están aceptadas las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Covaxina, Coviescudo, BIBP/Sinopharm, Sinovac, Novavax, Covovax y CansinoBIO.

Información oficial

“Si no cumple con estos requisitos, no se le considera completamente vacunado. No se necesita una dosis de refuerzo para cumplir con este requisito. Una persona que recibió sólo una dosis de una serie aceptada de dos dosis y se recuperó de Covid-19 no cumple con esta definición y, por lo tanto, no se considera completamente vacunada para viajar a los Estados Unidos”, señala CDC en su página oficial.

Los visitantes al vecino país deben presentar durante su ingreso el certificado de vacunación con código QR, el registro de vacunación contra la Covid-19 o un certificado de vacunación emitido a nivel nacional o subnacional o por un proveedor de vacunas autorizado, o fotos digitales de la tarjeta o registro de vacunación, registro de vacunación descargado o certificado de una fuente oficial.

Descarta Federación otra jornada de CanSino

Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado del Gobierno federal, descartó una próxima jornada de CanSino arguyendo que las políticas de vacunación anti-Covid-19 en México obedecen a la protección de la salud y no al interés de Estados Unidos.

“La jornada nacional de vacunación no está en función de los requisitos de otros países para poder transitar, está en función de una estrategia epidemiológica y en función de la salud”, expuso el funcionario federal. (Con información de Alejandro Vargas)

62 mil 734 docentes en México fueron vacunados con CanSino

18 mil 871 tan sólo en esta frontera