Aprueban PAN y PRI ajuste a tablas de valor en Juárez

Chihuahua, Chih.- Luego de un intenso debate con participación de diputados de Morena, PAN y Movimiento Ciudadano, el Congreso del Estado aprobó el aumento de las tablas de valor de Juárez, de 11 por ciento en su impuesto predial y derechos de uso de suelo y construcción.

El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuellar, compareció el pasado 25 de noviembre ante diputados de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, ante quienes justificó el aumento pedido por 13 por ciento, sin embargo se dictaminó a favor la propuesta del PRI por aplicar el ajuste del 11 por ciento.

Desde las discusiones en la Comisión como en la presentación ante el pleno (la totalidad de los diputados), Morena y Movimiento Ciudadano (MC) mantuvieron una postura de rechazo al incremento que desde el punto de vista de la autoridad municipal es justo, pues no se actualizaban desde 2006 ni siquiera en lo equivalente a la inflación.

Benjamín Carrera, Leticia Ortega, Cuauhtémoc Estrada, Daniel Avitia, Benjamín Carrera y Oscar Castrejón de Morena, además de Francisco Sánchez de MC y Gabriel García Cantú del PAN anticiparon su voto razonado en tribuna en contra, mientras que Mario Vázquez, Carlos Olson del PAN, así como Edgar Piñón del PRI y Noel Chávez, también subieron a tribuna y coincidieron en que Juárez debe actualizarse como una medida de disciplina fiscal que le dé mayores oportunidades de crecimiento y dotación de servicios a la población

“El PRI no defiende a Cruz, no defiende al presidente municipal de Juárez, defiende a los juarenses rezago por irresponsabilidad de los pasados gobiernos que no hicieron la tardea de aplicar el incremento inflacionario anual

Al final, la votación se resolvió con 16 votos a favor, 11 votos en contra y 1 abstención, y los ajustes se aplicarán para el Ejercicio Fiscal 2023 en la frontera, donde desde hacía 16 años no se realizaban ajustes.