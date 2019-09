Apuesta presidente del Congreso al diálogo ante conflicto de la Jucopo

Chihuahua.- “Yo espero que alcancemos un acuerdo por el bien del propio Congreso y es la invitación que hago a mis compañeros diputados”, expresó el presidente del Poder Legislativo, René Frías Bencomo.

Ante el riesgo de que haya dos Junta de Coordinación Política, una líderada por el diputado del PT, Rubén Aguilar Jiménez con el apoyo de las bancadas de Morena, PRI, PT y la representación del Verde; mientras que la otra por el diputado Fernando Álvarez con el respaldo del PAN, Movimiento Ciudadano y el extinto partido Encuentro Social, René Frías llamó al diálogo para no fracturar al Poder Legislativo.

Sobre el conflicto explicó, “surgió porque se presentaron dos propuestas, por un lado del diputado Rubén Aguilar y la del diputado Fernando Álvarez Monje.

En las votaciones que se dieron no hubo una determinación, por lo que se dio paso al voto ponderado que contempla la Ley Orgánica y el Reglamento de Prácticas Parlamentarias.

Aquí la polémica se generó porque hay diputados que consideran que el grupo parlamentario de Encuentro Social no debe de existir y por tanto no tiene derecho a voto en la Jucopo, puesto que ya no es un partido político y otra postura si los apoya.

En eso sigue este tema, yo espero que alcancemos un acuerdo pronto y estoy convencido de que las decisiones deben de tomarse mediante el diálogo, al consenso y es la invitación que le hacemos a nuestros compañeros diputados.

No puede ser que el desarrollo de la actividad legislativa, se detenga por esa naturaleza.

Aquí debe de haber decisión y voluntad política de todas las fuerzas para que esto avance”, subrayó.

El legislador dijo que se tienen que dejar de lado los intereses particulares por el bien del Congreso y de la ciudadanía chihuahuense.

“Yo como presidente del Congreso a eso le apuesto, a que dialoguemos”, concluyó.