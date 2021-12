Aras abandonó Juárez y ni la renta pagó

Javier Olmos / El Diario de Juárez / Las oficinas vacías Javier Olmos / El Diario de Juárez / Citatorio donde se reclama el pago de la renta

Ciudad Juárez.- Aras Business Group desapareció no sin antes dejar un adeudo de casi 9 mil dólares de renta en Plaza Barrancas, donde alquiló oficinas para operar en Juárez.

El espacio que tenía en el segundo piso del edificio de la plaza, ubicada en la zona de Campos Elíseos, está vacío, pero aún tiene el logotipo de Aras, se observa desde afuera.

Sobre el piso había ayer un citatorio enviado por la Inmobiliaria Kobe, S.A. de C.V., que reclama el pago de 8 mil 879 dólares por concepto de la renta de octubre y noviembre de 2021, además de la correspondiente cuota de mantenimiento.

Todavía el viernes de la semana pasada había personal en recepción mencionando que los directivos se encontraban en la ciudad de Chihua-hua. Sin embargo, las oficinas fueron desalojadas en los días siguientes, documentó El Diario.

La empresa se encuentra envuelta en denuncias por supuesto fraude. Ayer trascendió que incluso hubo exdiputados locales que fueron defraudados por Aras, algunos de ellos con inversiones de varios millones de pesos.

A través de su apoderada legal, la Inmobiliaria Kobe advirtió a los propietarios de Aras que de no liquidar el adeudo procederá a ejercitar las acciones legales correspondientes con la finalidad de obtener el pago total.

El Diario ha reportado que Aras acumula al menos 380 denuncias por fraude ante la Fiscalía General del Estado, la cual le realizó además el aseguramiento de 42 inmuebles, aunque se habla de al menos 18 mil víctimas sólo en el estado de Chihuahua.

Aras Investment Business Group, fundada en Chihuahua, se convirtió en noticia luego de que inversionistas externaran su preocupación por un posible fraude o desfalco debido a los aplazamientos en la entrega de rendimientos del período.

El pasado 17 de noviembre la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que suspendía actividades de la compañía, sobre la que señaló que carece de autorización para captar recursos del público.

“La sociedad Aras Investment Business Group, la cual se identifica públicamente como Aras, no es una entidad financiera, no es una sociedad autorizada por la Comisión para captar recursos del público, no está sujeta a supervisión de esta Comisión, por lo tanto, no forma parte del sistema financiero en México”, indicó el boletín de la CNBV.

La semana pasada en la ciudad de Chihuahua, 42 inmuebles fueron asegurados a la empresa Aras Business Group por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), entre ellos dos de las siete oficinas del edificio ubicado en Plaza Cantera 5, informó el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín.

