Archivan denuncia contra 'Lucha'

Chihuahua.- Justo el día de la renuncia de Luz Estela “Lucha” Castro como consejera de la Judicatura del Estado, el pasado jueves 19 de septiembre, la Fiscalía Anticorrupción determinó archivar la denuncia de irregularidades en la selección de jueces y magistrados del año pasado, atribuidas a la abogada que recién dejó su cargo en el Poder Judicial.

Ante la decisión de la autoridad investigadora de cerrar el caso, el denunciante Joaquín Sotelo Mesta, también consejero de la Judicatura, se inconformó y promovió un recurso judicial para que la Fiscalía Anticorrupción -dependiente de la Fiscalía General del Estado- sea obligada a investigar los hechos o fundamentar su determinación de dar “carpetazo”.

El consejero Sotelo Mesta denunció de manera formal presuntos actos de corrupción en los exámenes realizados el año pasado para elegir a 54 jueces y 7 magistraturas del Poder Judicial. La denuncia la presentó el 28 de marzo pasado.

Los exámenes cuyos resultados puso en entredicho los elaboró la Comisión de Carrera Judicial, encabezada por la entonces consejera Castro Rodríguez, “y se tiene el temor fundado de que los resultados de los exámenes no sean los mismos a los obtenidos y presentados ante el Consejo de la Judicatura”, según la denuncia, la cual fue presentada “contra quien resulte responsables”.

Sotelo Mesta señaló las irregularidades de las convocatorias CJE/002/2018 y CJE/003/2018, en las que participaron 76 aspirantes para juzgados familiares, 122 en materia civil, 299 en lo penal y 10 para jueces mixtos, así como 24 para magistratura de lo familiar, 18 en lo civil y 53 en lo penal.

Los exámenes se realizaron el 9, 10 y 11 de mayo del año pasado con el apoyo de la Universidad Autónoma de Juárez y con una prueba realizada por la Universidad Iberoamericana, pero sin tener un material auditable.

Ante esas presuntas anomalías, Sotelo presentó la denuncia de hechos a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.

Según el consejero, existen elementos para presumir que unos fueron los resultados reales y otros los presentados ante el CJE.

“Yo no puedo adelantarme y en la denuncia no señalo nombres, por eso la Fiscalía debe determinar y le compete a esa instancia deslindar responsabilidades y decidir quién o quienes fueron los responsables”, dijo el consejero en la presentación, sin embargo sí señaló a la consejera Castro porque “la comisión que ella preside no ha entregado información sobre el concurso de jueces y magistraturas”.

“Hay opacidad en el sentido de que no nos dan a conocer la fe de hechos de los exámenes, y hay personas que participaron en el proceso que fueron muy puntuales en el ejercicio de su responsabilidad”, afirmó.

Desde la presentación y hasta la semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción no había reportado avances en la integración de la averiguación.

Fue hasta el jueves pasado, cuando se oficializó la renuncia de Castro como consejera de la Judicatura del Estado, que la Fiscalía notificó a las partes el archivo de la denuncia, es decir la decisión de no ejercer acción penal.





Inconforme el consejero denunciante

El viernes 21 de septiembre por la mañana, Joaquín Sotelo Mesta presentó un recurso contra la decisión de la Fiscalía Anticorrupción del no ejercicio de la acción penal en el caso que denunció.

En un escrito dirigido al juez de control en turno del Distrito Judicial Morelos, Sotelo Mesta entregó su inconformidad con la resolución del agente del MP que determinó cerrar la investigación que comenzó con su denuncia, al considerar que no se habían agotado los recursos para considerar que no había delito qué perseguir.

La inconformidad de Sotelo Mesta deberá ser estudiada por un juez local, que podrá requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue o explique al detalle cómo concluyó que era improcedente la acción penal.

En el acuerdo de no ejercicio de la acción penal, el MP expone que su personal realizó las diligencias necesarias y protocolarias de una investigación, sin encontrar elementos para continuar con la judicialización de la denuncia.

Se refiere a diversas peticiones de información al Poder Judicial del Estado y aseguramientos de información en poder de la consejera Castro Rodríguez, realizados entre los meses mayo y junio de este año.

Con el análisis de las evidencias, determina el acuerdo, no se presume delito alguno de los denunciados por Sotelo Mesta, quien consideró que la investigación debe mantenerse abierta y agotarse todos los recursos.





Se extiente el conflicto corralista

La abogada Luz Estela Castro renunció el pasado jueves formalmente como consejera de la Judicatura del Estado, luego de un mes de versiones sobre su separación del cargo por enfermedad.

El archivo de la denuncia formal y la queja del denunciante extiende el “conflicto corralista” que se vive en el Poder Judicial, pues Sotelo Mesta presentó la querella formal contra su ahora excompañera, pero a la vez éste tiene en contra investigaciones de acoso al interior del aparato de justicia estatal.

Castro fue designada por el gobernador Javier Corral para integrar el CJE, en tanto que Sotelo Mesta fue nombrado por el Congreso del Estado, con mayoría panista, todavía en la pasada legislatura.

Una vez que presentó la denuncia por irregularidades en el proceso de selección de jueces, el consejero Sotelo fue señalado por tener una queja por acoso laboral por parte de la empleada del Consejo de la Judicatura, respaldada en las Bases para Investigar y Sancionar la Violencia Laboral, el Hostigamiento y el Acoso Sexual en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua, publicadas en junio de 2018.