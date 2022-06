‘Arena sale por la tubería y nadie nos da solución’

Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Cansados de batallar a diario con el suministro de agua y que esta salga contaminada, habitantes del fraccionamiento Parajes de Oriente, exigieron a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS), intervenir las tuberías y solucionar el problema de la arena en el agua potable.

Una de las afectadas, quien tiene su domicilio en el cruce de las calles Dunas de Colorado y Puerto Tarento, refirió que desde el año pasado logró adquirir una vivienda a través de su crédito Infonavit, y desde el inicio tuvieron dificultades con el agua del grifo, aunque no tan grave.

“Teníamos ese problema, marcamos y nadie nos dio solución, pero era poca la arena que salía”, dijo.

Sin embargo, hace unos días el problema se agravó y ahora ha tenido que enfrentar otras situaciones derivado de la gran cantidad de arena que sale por las llaves de agua.

“Hace 3 semanas empezó a salir así como ‘chocolate’, pero es una exageración (…) en el lavabo y en la regadera ya hasta se tapó de toda la tierra que sale, hemos estado haciendo varios reportes y solo nos dicen que ya lo mandaron”, manifestó.

Comentó que ha recibido el número de reporte 395975-3, y aunque ha llamado en diversas ocasiones, siguen la misma situación.

“Hoy en la mañana insistí y ya hasta se saben el problema y todo, y me dijo que me pasaría con un encargado y me colgó”, lamentó la mujer.

Agregó que son varios vecinos los afectados, por lo que las labores diarias del hogar, se ven casi imposibilitadas.

“Mande evidencias a la página, fuimos a la JMAS del bulevar Zaragoza y nada, solo dijeron que ya se hizo el reporte, enviamos mensaje a la página y mandamos correo a normatividadpc@gmail.con y adjuntamos archivos pues con la esperanza que nos ayuden ya que tengo entendido qué hay más vecinos afectados”, expuso.

Por último agregó que el recibo del agua ha llegado puntualmente y se debe cubrir un pago mensual por 233 pesos.