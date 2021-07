Arrancan las Jornadas Villistas 2021

Hidalgo del Parral.- Con estas Jornadas Villistas me despido de ustedes que me dieron el más alto honor de ser su Presidente y juntos en 5 años construir el Parral que hoy tenemos y dónde nadie nos podrá decir que no se pueden hacer las cosas bien, expresó el alcalde, Alfredo Lozoya, acompañado por su esposa, Sol Sánchez, sus hijos y el alcalde electo, César Peña, al poner en marcha las XXVII Jornadas Villistas.

Destacó y reconoció el esfuerzo de las mujeres y hombres que han construido la historia de 390 años de Parral siempre saliendo adelante.

Lozoya Santillán, recapituló las 5 ocasiones que le tocó arrancar las Jornadas Villistas, especialmente las dos anteriores como una muestra de que aún y la pandemia poco a poco se vuelve a la normalidad sin bajar la guardia.

El edil agradeció el gran esfuerzo a su esposa Sol y colaboradores y a la ciudadanía el haberle permitido representar a Parral ante el Estado, ante México y a nivel internacional además de manifestar su confianza en que César Peña, habrá de seguir construyendo el Parral que todos queremos y merecemos.

La velada inaugural incluyo la coronación de Gisel Orpineda Luna como Señorita Adelita 2021 y la proyección del vídeo mapping de la gran historia de Parral así como fuegos artificiales en un evento donde privaron las medidas de sana distancia así como la transmisión del mismo vía redes sociales.