Arrancones: conductor arrolla a niña que vendía frutas y huye

Staff / El Diario de Juárez / Una ambulancia llegó para dar los primeros auxilios a la menor Tomada de Facebook

Ciudad Juárez.- Una niña que vendía frituras fue arrollada por un vehículo todo terreno está tarde durante un evento de arrancones sobre lodo que no tenía las mínimas medidas de seguridad realizando en el poblado de Praxedis G. Guerrero.

Testigo señalaron que ya habían concluido las carreras y uno de los competidores regresó al carril, sin embargo, en las tres largadas que tuvo se le levantó el cofre, y en la última pasada ocurrió lo mismo perdiendo visibilidad y se fue a la orilla donde se encontraba una niña vendiendo frituras y la arrolló.

Agregó que la víctima quedó debajo de la camioneta y entre la multitud cargaron la pesada unidad para rescatarla, consiente pero con lesiones.

Los “Arrankones En Lodo 4x4” eran en beneficio de Ángeles Mijares para costear los gastos de su tratamiento médico, pero no indica de qué tipo en un video de difusión del evento publicado en páginas de Facebook.

Otro testigo dijo que previo al inicio del evento acudió Protección Civil y pese a la falta de medidas de seguridad dejó que el evento continuara.

“No hay medias de seguridad, nada, no hay una malla que no permita a la gente meterse a los carriles, y más para los menores de edad, si los adultos no hacen caso, menos lo niños”, dijo uno de los asistentes al evento.

Agregó que además había falta de preparación del personal paramédico de Praxedis ya que ni revisaron a la niña y solo la subieron a una ambulancia para llevarla a la clínica de San Agustín.

El responsable escapó del lugar sin hacerse cargo de las lesiones que provocó aprovechando que la multitud estaba enfocada en apoyar a la niña arrollada.

Hasta el momento no se ha dado a conocer el estado de salud de la menor ni más datos generales.