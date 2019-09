Arrebatan al PAN la Jucopo

Chihuahua.- Después de un intenso debate al interior de los grupos parlamentarios en el piso 18 de la torre legislativa, y con el apoyo de las fracciones del PRI, Morena, PT y PVEM, el diputado Rubén Aguilar Jiménez asumió ayer la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

La diputada priista, Rosa Isela Gaytán, fungió como moderadora del debate por acuerdo del coordinador saliente Miguel Ángel Colunga, y finalmente lograron estas fracciones quitarle al PAN, específicamente a su coordinador Fernando Álvarez Monge tal cargo.

Hace poco más de una semana Álvarez Monje declaró a El Diario que la presidencia de la Jucopo le correspondía al PAN, pues Morena había dejado la presidencia y “ese era el acuerdo al comienzo de la actual legislatura”.

Cabe mencionar que el líder de los legisladores de Morena, Miguel Ángel Colunga, inicialmente declaró ayer a los medios que no fue citado, pero posteriormente se sumó a la reunión. “Votamos cuatro fuerzas políticas, hicimos un bloque porque la realidad es que los diputados del PAN no cumplen los acuerdos”, criticó el líder de la bancada de Morena.

Aguilar Jiménez rindió la protesta correspondiente al terminar la designación “Yo creo que es importante que haya gobernabilidad en el Congreso, tenemos que ser respetuoso de los procedimientos en la medida que no se haga así, los diputados van a violentar las normas, yo le he venido diciendo de que tiene que haber contrapesos, el PAN está actuando como si fuera la mayoría calificado y no lo es, son tan sólo once diputados”; dijo el diputado Miguel Ángel Colunga.

El coordinador del PAN en el Congreso del Estado, Álvarez Monje, no validó la votación pues aseguraba contar con una mayoría de acuerdo al voto ponderado de cada fuerza política; a él se sumaron Movimiento Ciudadano y Encuentro Social, aunque este último mantiene cuestionada su conformación legal como bancada, al haber sido decretada la desaparición de dicho partido tras no alcanzar el registro en las anteriores elecciones. Para hoy se espera que el PAN mantenga su inconformidad y busque nuevos acuerdos para la conformación del órgano directivo del Congreso del Estado, conformado por todos los coordinadores parlamentarios.





