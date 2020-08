Arrestan a 13 por secuestro exprés y robo

Cortesía Cortesía Cortesía

Ciudad Juárez.- Agentes municipales realizaron la detención de 13 sujetos quienes ingresaron a un negocio de venta de autopartes, sometieron al velador y hurtaron decenas de piezas.

La intervención se efectuó luego de que uniformados que realizaban labores de prevención y vigilancia en la colonia Villa Esperanza, atendieron un llamado al teléfono comunitario de la Estación de Policía del Distrito Sur, en donde reportaron que varios sujetos ingresaron a la fuerza a un negocio ubicado en el cruce de las calles De la Cima y Carretera a Casas Grandes, de la citada colonia.

Al arribar al lugar del reporte sorprendieron a trece sujetos cuando subían diversas autopartes en tres vehículos, uno de la marca Ford F-450, color blanco, uno de la marca Chevrolet Express, color 2006 y una Chevrolet Silverado color dorado, por lo que procedieron a su arresto.

Así como al aseguramiento de 52 catalizadores de diferentes autos y 127 acumuladores de energía para vehículo. Cabe mencionar que el velador de dicho establecimiento señaló a los ahora detenidos como sus agresores.

Además de localizar en el interior de una caja de tráiler al velador de dicho negocio, el cual se encontraba gritando pidiendo ayuda, mismo que manifestó que los ahora detenidos lo habían atado de pies y manos, para luego encerrarlo en la caja y así poder robar las autopartes.

Mientras que dichos sujetos manifestaron de manera espontánea que se dedican a trabajar como mecánicos e iban a comercializar las autopartes en sus talleres.

Los detenidos fueron identificados como Javier Iván C. A., de 35 años; Víctor Manuel A. P., de 25 años; Ernesto E. C., 34 años; Carlos Porfirio M. C., de 35 años; Jorge Alberto M., de 38 años; Óscar G. G., de 31 años; Jonathan C. P., 22 años; José Fidencio G. E., de 30 años; Adolfo L. E., de 31 años; Tomás Daniel R. P., de 32 años; Pablo D. E., de 39 años; Joel G. E., de 27 años, y Noel G. H., de 30 años.