Arrestan a 3 menores en posesión de armas de fuego en Juárez

Ciudad Juárez.- La Fuerza Especial SWAT de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), detuvo en Ciudad Juárez a tres menores de edad, identificados con las iniciales C. A. M. L. de 17 años, J. G. C. L., también de 17, y P. C. L., de 16 , por el delito de portación de armas de fuego.

El arresto se origino cuando los tres hombres menores de edad fueron ubicados por las cámaras de videovigilancia, circulando a exceso de velocidad en un vehículo de la marca Jetta, modelo 2012, con dirección a la salida a Janos.

Tras darle alcance al automóvil, los elementos del área de Estado Mayor procedieron a la revisión de los detenidos, en la que localizaron dos armas de fuego del tipo pistola de calibre .9 mm, ambas con un cargador abastecido con 10 y 9 cartuchos útiles, respectivamente, se informó

Esto derivó en el aseguramiento de dichas armas y del vehículo en el que transitaban, mientras que los menores fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, agregó la SSPE.