Arrestan a dos por insultar y agredir verbalmente a elementos de la AEI

Ciudad Juárez.- Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) arrestaron a dos hombres, uno de ellos menor de edad, por el delito de desobediencia y resistencia de particulares cometido en contra de la autoridad, por lo que fueron consignados ante el Ministerio Público.

Elías C. C., de 18 años y el adolescente E.A.M.R., de 15 años, fueron arrestados por insultar y agredirlos verbalmente a los investigadores mientras realizaban varias diligencias y pese a conminarlos a retirarse del lugar, no acataron la instrucción por lo que fueron detenidos por la probable comisión del delito ya mencionado.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves 13 de octubre en las calles Monterrey y bulevar Óscar Flores, en la colonia Reforma. En el lugar fue asegurado un vehículo de la marca Chrysler, línea 300, modelo 2006, sin matrícula de circulación, para efectos de investigación.

Corresponderá a un agente del Ministerio Público resolver su situación jurídica de los detenidos y dar seguimiento a las investigaciones correspondientes.