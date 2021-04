Arrestan a franeleros y pedigüeños en los puentes internacionales

Cortesía

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dio a conocer que durante la mañana de hoy jueves se realizó un operativo para arrestar por actos de molestia a franeleros y pedigüeños de los puentes internacionales.

Se informó que 11 personas fueron arrestadas en estos operativos por no demostrar manera honesta de vivir o tener algún oficio o beneficio en el lugar de las filas vehiculares que se dirigen a El Paso, Texas.

Las acciones iniciaron en el puente internacional Santa Fe, ubicado en la avenida Juárez, en la zona Centro, con la finalidad de mantener orden y seguridad.

En ese sitio se detuvieron a las once personas que causaban actos de molestia a los conductores que cruzaban al vecino país, se informó en un comunicado esta tarde.

Durante el operativo fueron detenidas 10 personas del sexo masculino y una mujer los cuales están identificados como, Carlos Alfredo C. R. de 61 años; José Guadalupe M. B., de 50 años; José Antonio C. C. de 40 años; Alberto C. S., de 35 años; Guillermo Jorge R., de 53 años; Edber G. G., de 18 años; Carlos G. M., de 28 años; Jorge Javier R. G., de 32 años; Adrián N. N., de 38 años; Luis Miguel G. de 30 años y María Alejandra L. de 58 años.

Son personas que se dedican a limpiar parabrisas y pedir limosnas a los conductores, causando actos de molestia, motivo por el cual fueron detenidos para ser presentados el juez cívico, quien los sancionó por la falta administrativa cometida, según el comunicado de la SSPM.

También los agentes municipales implementaron un operativo de vigilancia en el Puente Zaragoza y verificaron que no se encontraran personas causando actos de molestia, limpiando vidrios o pidiendo dinero a los conductores que van al vecino país o vienen de retorno.

En ese último punto no localizaron a nadie y se mantuvo la vigilancia, se dio a conocer.

Por último se dio a conocer que estos operativos se realizarán de manera sorpresiva y aleatoria en todos los puertos fronterizos de la ciudad.