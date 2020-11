Arrestan a ocho por agredir a municipales que interrumpieron fiesta

Cortesía

Ciudad Juárez.- Ocho sujetos fueron detenidos luego de que agredieran a agentes municipales que acudieron a interrumpir una fiesta escandalosa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el hecho ocurrió tras atender una denuncia sobre la reunión en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Tasajillo y Cardón del fraccionamiento Finca Bonita.

Al arribar, se informó, localizaron a varios sujetos ingiriendo bebidas embriagantes y con la música a todo volumen, motivo por el cual los abordaron, haciéndoles saber que por cuestión de seguridad y salud no se permitían las aglomeraciones y fiestas, por lo que les solicitaron que se retiraran a sus viviendas, evitando con ello posibles contagios de coronavirus.

Siendo en ese momento en que estos se molestaron y comenzaron a agredir física y verbalmente a los policías, quienes lograron someterlos.

Previa lectura de derechos, Alexander F. A. de 21 años, Brayan Alexis H. R. de 18 años, Angelino A. M. de 18 años, Jordi P. C. de 27 años, Héctor C. A. de 19 años, Rodrigo M. R. de 24 años, Andrés M. C. de 20 años y Juan Fernando G. B. de 21 años, fueron consignados por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares.