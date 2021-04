Arrestan a seis por desobediencia y resistencia

Ciudad Juárez.- Seis personas fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de desobediencia y resistencia de particulares, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

La dependencia notificó que los agentes observaron, altura de la carretera Anapra a San Jerónimo, que los tripulantes de una camioneta de la marca Nissan Pathfinder, color guinda, un Nissan Versa, color azul y Nissan Altima, color blanco, mostraron una actitud evasiva al observar la presencia de las unidades policiales.

Al marcarles el alto hicieron caso omiso, generándose una persecución, la cual culminó metros más adelante, descendiendo un total de cinco sujetos y una mujer, quienes comenzaron a agredir verbalmente a los oficiales al informarles que les realizarían una inspección preventiva.

Siendo en ese momento en que trataron de agredir físicamente a los oficiales, quienes lograron someter a Edgar Rodolfo C. C. de 25 años, José Ignacio T. S. de 18 años, Erick Jhovany L. O. 20 años, Lorenzo M. O. de 23 años, José de Jesús G.M. de 22 años y Berenice C. D. de 29 años, mismos que fueron consignados por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.