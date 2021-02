'Arriesgan su vida alumnos de Medicina en poblados lejanos'

Tomada de Internet / Foto ilustrativa

Ciudad ed México-- Las zonas serranas o comunidades muy apartadas resultan muy peligrosas para médicos pasantes tanto por la lejanía como por la falta de centros policiales o de vigilancia en los centros de salud y desgraciadamente pedir ayuda o solicitar un cambio para realizar el servicio social no es nada sencillo, aseguró la doctora María del Sol Alamilla, especialista en salud.

Luego de la lamentable muerte de la doctora Mariana Sanchez, en Ocosingo Chiapas, quien había solicitado su cambio tras denunciar abuso y acoso, la experta de la Universidad La Salle acusó que los estudiantes no cuentan con apoyo ni garantías para su seguridad y muchas veces tienen que dormir en un cuartito con sólo una cama y un baño sin bardas o algo que les brinde seguridad.

En entrevista para El Diario, Alamilla exhortó a las autoridades de Salud tanto federales como estatales, a realizar un mapa detallado de todas las comunidades donde hay centros de salud e implementar estrategias de seguridad a fin de evitar que tabajadores o estudiantes continúen en situación vulnerable poniendo en juego hasta la vida.

"Lo que pasó con Mariana ha pasado ppr años, lo que pasa es que ahora se hace más evidente, y las condiciones pueden variar porque están las plazas especiales que son las céntricas y las plazas rurales y estas últimas son las que se ven con menos elementos de todo tipo, la infraestructira de los centros o unidades de salud es muy básica para el médico de servicio social que duerme en la comumidad" dijo.

Agregó que son plazas que dependen de la entidad, la población y los límites de la comunidad y que en general cuentan con el consultorio, una sala de estar y un cuarto aledaño que ocupan los pasantes, por lo que en este tipo de plazas denominadas

C, es donde más expuestos están.

"No sólo por ser una comunidad rural y sabemos que tienen como sus propias reglas y ellos llegan justo a esta comunidad con ideologías y vas a poner en práctica y a ofrecer tus servicios como médico, sin embargo vas a un campo de batalla porque son lugares donde no hay seguridad a su alrededor y eso es un mayor riesgo, ademas que ir a una comunidad específica ya representa un riesgo porque no sabes a qué te estás enfrentando" consideró la doctora Alamilla.

Incluso dijo que estas plazas no están resguardadas por alguien más, es dwcir, el pasante ea el responsable de la unidad de salud y solo cuenta con gente que colabora con la operatividad pero no con un guardia o vigilancia; detalló que otro factor es el social y la realidad es que no se conoce a la gente que ahí trabaja por ser lugares de libre acceso. Por su parte, la Unión Nacional de Trabajadores para la Salud en México, protestaron frente a las instalaciones del Instituto de Salud para el Bienestar, INSABI, en la Ciudad de México, y exigieron a las autoridades que residentes, estudiantes y trabajadores temporales dejen de ser carne de cañón para el sistema de salud en todo el país; ante la falta de seguridad aseguraron que no permitirán más abusos ni más crímenes.